New Albany High School has released the names of the students who have made the honor roll for the first quarter of the 2022-2023 school year.
Grade 9
Jamie Nisa Abell, Olivia Elaine Barkley-Esters, Michael Ray Barksdale, Abigail Bilbro, Gracie Jane Brogan, Hunter Lee Budd, Annabella M. Case, Andrew Allan Ciszewski, Lydia Chrsitine Cosper, Hannah Esther DeVary, Concetta Kathleen Dunn, Lola Elizabeth Fisher, Dakota Jeanine Foster, Cheyanne Denise Hagins, Baylee Marie Hartley, Lakisha Jewel Huguley, Alyssa Leann Jacavino, KayLynn Renee Jackson, Grace Lilly Jaquemai, Elaina Kays, Isabella Grace Kelly, Chance Aiden King, Ruby Eleanor Laffin, Caiden Thomas Lonberger, Emmanuel Lopez, Andrew Paul Meacham, Candace Lillian Meyer, Luke Andrew Minich, Nahla Sabrianna Fay Nelson, Evan Henry O’Neil, Kadance Patterson, Harrison Andrew Revak, Isabela Sanchez, Ellie Rene’ Scharlow, Lily Charlotte Schulz, Shylynn Marie Shireman, Lillian Beth Sims, Alexandra Kay Stillwell, Katherine Elizabeth Sullivan, Chase Anthony Thomas, Wesley James Troncin, Kaitlyn Olivia VanWinkle, Addison Morgan Vaughn, Richard Steven Weigleb, Lilyn Araceli Williams, Emma Grace Wilson, Airowen Deanne Wise, Gillian Mae Wright.
Grade 10
Peyton Elizabeth Brown, Kaytlin Rose Cahill, Ellory Sue Coffey, Elijah Makai Dalton, Jacob Michael Evaldi, Tyson Glen Garmon, Isaiah Mickel Green, California Henderson, Yair Kevin Hernandez Martinez, Ricardo Hernandez-Martinez, Alexis Rayne Hood, Franklin Lloyd Joseph Hornsby, Dayven Scott Houchins, A’Kayla Elise Jones, John Maddox Kaiser, Danae Martha MarQuand, Grace Elizabeth McBride, Abigail Lorraine Mercer, Mary Evelyn Mingus, Alexia Catherine Moderau, Stella Sophia Read, Graci Leigh Elizabeth Robinson, Jaden Michael Robison, Sean Killian Rose, Kaylee Dianne Stumler, Jaliyah La’na Williams-Pinkney, Ivy Grace Yeker, Lauren Elizabeth Yowell.
Grade 11
Ella Rose Anger, Oscar Bernal, Annika Jolie Brooks, Christopher Logan Byerly, Lauren Eva Clark, Gavin Bryce Craig, Cayla Carol Frierson, Chloe Elizabeth Fromme, Gabriella Juliet Higdon, Sofie Anne Humphrey, Madison Lou Ann Mullis, Monica Sarahi Ordonez, Olivia Reine Randall, Dale Allen Redmon, Christopher Edward Riddle, Miriam Sanchez Gudino, Amelia Rose Sekula, Anna Emily Sekula, William Kaleb Stephens, Cassandra Annabelle Van Cader, Lily Marie Wray, Jonah Ryder Young.
Grade 12
Shayla Bree Aldrich, Brook Ellen Arnold, Austin Cole Bilbro, Cooper Keith Case, Liliana Marie Chase, Karissa Rae Crady, Jaila AnneMarie Crawford, Maci Lynn Crone, Elaina Kelise Culpepper, Ishamel Jacob Dearing, Giorgia DeLuca, Abigail Lauren Hayes, Morgan Paige Heeke, Jasmine Hernandez-Lazaro, Kaleigh Nichole Hines, Ryley Madison Kennedy, Robert Blain Lawson, Francesca Martinelli, Jackson Alexander Mehling, Keith Robert Miller, Ana Elia Moran Castillo, Rowan Hewitt Murphy, Wesley David Omerso, Magdalena Packova, Darlene Alexandra Ashleen Padilla, Clement Palmieri, Andon Noah Payton, Madagan Kaelie Perry, Kylie Anne Robinson, Natalie Bennett Saydera, Madison Caiton Shimfessel, Haley Paige Shock, Alaina Grace Walker, Sierra Totsiyaa Zamorano.
Grade 9
Eva-Renee Aguilar, Kaden Payne Ashley, Cassi Leigh Bailey, Kenneth Blake Barnicott, Jaylee Marie Bartram, Guen Batsaihan, Adalina Hope Benavides-Rosas, Mayson Lamar Berry, Eric Matthew Blair, Parker Linden Board, Jamiya Marrissa Borges, Grace Helen Bott, Haylee Marie Bottoms, Joshua Colten Brading, Braden James Brewer, Brage Parker Byrd, Gavin Scott Carlisle, Madelyn G. Chamness, Jazhira Celeste Cirilo Reyes, Taylor Alexis Clemons, Madelyn Rose Cummins, DeShawn Tremayne Cunningham, Clara Isabel Diaz, Sienna Rose Dietrich, Rachael Joanne Dixon, Brinlee Margaret Dowdell, Simone Auma Earley-Ochwada, Dion Eckert, Jordan Austin Evaldi, Taylor Michelle Fessel, Kamaya Renee Franklin, Reece Jeremy Gardner, Catherine Elizabeth Gatewood, Emily Kay Geary, Madison Abigail Gilkes, David Allen Wayne Gresham, Yara Grace Gutierrez, Izaiah Lamarr Hall, Elisha Hardesty, Tyler Alexander Harris, McKinley Rose Hill, Christian Marcos Hiser, Jackson L. Holcomb, Lillian Paige Horine, Serenity Lynn Huguley, Autum Elizabeth Hunter, Elese Grace Jackson, Jenna Paige Jefferson, Brandon Darell Jason Johnson, Tierra Denean Johnson, Jayden Dean Jones, Klayton Louis Kaiser, Jaden Kirk, Ava Louise Labraney, Dylan Dale Lee, Callie Lee Loesch, Zion Nichole Martin, Olivia Quinn Masterson, Braxton Thomas Mayfield, Katelynn Elizabeth McLaughlin, William David McLaughlin, William Mikels, Jackson Neill Minor, Sarah Evalynn Minton, Jordynn Cali Mitchell, Dylan Elias Montgomery, Shelby Elizabeth Moore, Doniya Kenee’ Morris, Sophie Ruth Moye, Emily Nicole Murray, Chaz Needy, Thi Minh Thy Nguyen, Ma’Riyah La’Nae Oliver, Teagan Orr, Sergio Saul Ortiz Hutchins, Bella Mae Phieler, Abigail Raine Plaiss, Nyomi Maerena Presley, Madelyn Kate Quillo, Kyra Lynn Richmer, Jayla Eve Ritter, Jonathan Lloyd Rogers, Alec Rouse, Carsten John Scott, Samuel Jacob Seigel, Caleb Ray Shirley, Maizy Elizabeth Smith, Piper Quinn Smith, Ayanna Mechel Starks, Charles James Stites, Olivia Faith Stotts, Raleigh Page Sutton, Chloe Isabelle Swinney, Delaney Marie Tanner, Princess-Charity Denece Tate, Aubree Kathryn Taylor, Jurnee Marie Taylor, Kaylah Dawn Thompson, Braxton Thomas Turner, Trinity Michelle Turner, Samuel Valentine, Samuel James Adams Van Cader, Callie Lynne Walker, Kaidyn Nicole Wardlaw, Reese Madeleine Wells, Makenzie Rae Wilkerson, Payton Louise Wilson, Jackson Bradley Winn, Allison Woodruff, Katie Isabella Woodward, Skylar Rose Zeabart.
Grade 10
Savanah Jo Allen-Farnsley, Emery Raye Archibald, Ryan Taylor Atkins, Kaelyn Ashley Baker, William Davis Barber, Aubrey Madison Benningfield, Alyssa Rae Berryman, Chloe Ellen Blanchard, Iryah Eann Board, Kadin Thomas Bush, Addison Campisano, Jordan Jacob Clark, Audrey Elizabeth Clayton, Madalyn Renee Cooley, Bree Maree Cottongim, Ellie McCullough Dablow, Ayden Liam Daugherty, Isaiah Odongo Earley-Ochwada, Stacey Kate Elliott, Addilynn Marie Elmore, Elena Monserrath Godinez, Braxton Alexander Grasty, Ellis Bauer Gregory, Paige Nicole Gwaltney, Rossi Blake Hamilton, Christian Thomas Hannah, Ava Nicole Hayes, Yoselin Hernandez-Lazaro, Ella Paige Higbie, Aubrey DeShonna Hobson, James William Hoffman, Carmen Olivia Howard, Addison Grace Hughes, Stephen Meredith Ingle, Ciara Mariah Jackson, Tempest Sage Julian, Nicholas Taylor King, Mykaela Alexus Lee, Kennedy Monroe Libka, Kaitlyn A. Longest, Izabella Brooklynn Paige Lukemeier, Aden Paul Lunsford, Aidan Joseph Matheny, Tyler Martin McMillen, Karina Gabriela Mendoza Payes, Patricia Mendoza, Ava Mae Minich, Dakota Lynne Minton, Cole Aiden Montgomery, Jack Ryan Moutardier, Quinn Patrick Murphy, Preslava Krasimirova Nedelcheva, Viseth Thomas Nguyen, Laken Jade Nichols, Ty JunXing O’Neal, Brodie Carmichael Orcutt, Kaylin Amber Pearl, Jacob Hunter Pendleton, Janee Nickole Powell, Jason Aaron Proctor, Skyla Elizabeth Ramsey, Gavin Bruce Rand, Aaliyah Shea Lynn Ray, Jeremiah Davis Renner, Alexis Breanna Ross, Danna Sanchez, Harrison Cole Sanders, Rylan Cooper Schrink, Sophia Lynn Sharp, Kyra Brooke Shaughnessy, Collin Randall Shepherd, Isaiah Alexander Simon, Jaden Faye Sinclair, Garrett Hunter Skeens, Kaden Riley Slone, William Grant Sowle, Eli Matthew Spangle, Grace Adele Stevens, Reese Raquel Tiesing, Logan Scott Turner, Indiana Jabez Van Zandt, Payton Anne Wade, Lila Ann Waters, Olivia Grace Weber, Ronald Leon Webster, Natalie Page Wernert, Tate Earl Willis, Colin William Workman, Presley Louise Zack, Peyton Elizabeth Brown, Kaytlin Rose Cahill, Ellory Sue Coffey, Elijah Makai Dalton, Jacob Michael Evaldi, Tyson Glen Garmon, Isaiah Mickel Green, California Henderson, Yair Kevin Hernandez Martinez, Ricardo Hernandez-Martinez, Alexis Rayne Hood, Franklin Lloyd Joseph Hornsby, Dayven Scott Houchins, A’Kayla Elise Jones, John Maddox Kaiser, Danae Martha MarQuand, Grace Elizabeth McBride, Abigail Lorraine Mercer, Mary Evelyn Mingus, Alexia Catherine Moderau, Stella Sophia Read, Graci Leigh Elizabeth Robinson, Jaden Michael Robison, Sean Killian Rose, Kaylee Dianne Stumler, Jaliyah La’na Williams-Pinkney, Ivy Grace Yeker, Lauren Elizabeth Yowell.
Grade 11
Elizabeth Nicole Aaron, Mary Elizabeth Alexander, Kayla Eden Brooke Ashworth, Shanda Grace Bailey, Rubi Gabrielle Castrejon Barbour, Katelyn Nichole Bardolf, Jaida Deanae Beach-Ashby, Chloe Michelle Bernhart, Denisha A Boykin, Jake Dominic Brown, Kristen LeeAnn Buckley, Whitney Ray Byrd, Samara Kay Cornett, Caleb Cox, Janae Mariah Crawford, Joseph Edward Cropper, Lainey Ranee Daniel, Lane Corinne DeMotte, Honey Marie Domeck, Claire Michelle Duggins, Maria Lynn Renee Faust, Isabelle Marie Fenwick, William Zachary Fleming, Angel Misael Flores, Isabella Suzanne Frantz, Devin William Givens, Talyn Lee Harris, Alexandria Berlynn Heintz, Katelyn Erin Higgins, Kinnley Ann Higgins, Marissa Noelle Higgins, Alaina Jade Hutchins, KiLeigh Marie Jackson, Samuel David Jaggers, Dakota Davis Johnson, Landen Chase Kirk, Kirsten Ray Koehler, Colin Asher Kruer, Talon Timothy Lee Lamb, Savannah Christine Landgraf, Layla Makenzie Lockard, Addison Lynn Loesch, Rebeca Lopez, Jayvee Pastoral Marasigan, Wanda Marichal, Cristian Eduardo Mejia, Dylan Mikels, Blair Elain Minton, Noah Machenzie Moran, Kylie Dawn Mumaw, Logan Jaymes Papp, Tirth Mukesh Patel, Mattison James Payne, Blayne MyKenzie Perkins, Xaviera Jade Poole, Maliya Nycole Powell, Kadence Mariah-Shyanne Proctor, Finnegan Sawyer Railey, Emilio Rangel-Galvan, Bri Ayzha La Shonda Roby, Kaden Lang Rogers, Emil Lehem Rutz, Henry Grant Ryan, Nathan David Samsel, Issac Antonio Sanchez-Lopez, Leilani Sandate, Benjamin Scott Seigel, Henry Aaron Shears, Armond Ayub Shepherd, Dimitar Nikolaev Slavov, Abigail Grace Smith, Autumn Dawn Sunshine Smith, Carlee Reece Smith, Malik Izaiah Smith, Gretchen Marcella Sprecher, Emma Nicole Stepro, Sterling Ray Stepro, Jeremiah Elias Stevens, Gage Christopher Stice, Laiken Alivia Swinney, Keeley Layne Taylor, Oliver Miles Trueblood, Ethan Michael Turner, Morgan Renee Tyler, Anna Hope Walton, Genesis Serenitee Wilson, Karisma Skye Woodlock, Zakke Riley Youell, Nevaeh Rose Youngs.
Grade 12
Josie Marie Anderson, Lacey Dawn June Atwood, Alton Ray Belcher, Tyra Katherine Berry, Cimara E. Briggs, Jerrett Xavier Brooks, Andrew Nicholas Cahill, Alexis Jade Caldwell, Alondra Cristina Carlos-Mateo, Avery Elizabeth Carroll, Dakoda Allen Cash, Cyanne Ave Celestin, Karli Grace Clemons, Aqil Contractor, Allison Joanna Crosser, Sydney Hope Crosser, Carter Evan Davis, Gus Miller Dickman, Jean-Bernard Tivis Diehl, Summer Rae Dierking, Braxton Michael Driver, Brighton Jacob Elmore, Lila Michelle Endres, Jada Marie Ethridge, Kurt Jeffrey Geron, Janai Daniela Gonzalez, Steven Robert Thomas Gorbett, Danielle Alyise Hagan, Payton Michelle Hartman, Ian John Hartmann, Rileigh Marie Heath, Vega Hernandez Lluch, Baldemar Hernandez-Martinez, Luke Robert Hoffman, Don Scott Houchins, Brayden Dean Hurst, Lucas James Iredale, Benjamin A. Jacobs, Kayleigha Rosa Marie Johnson, Kaydence Noel Kaiser, Davis Patrick Krebs, Nicholas Ty Langley, Ray John Larberg, Lucas David Lengle, Kayley Breann Linne, Michelle Nadine Lopez Gonzalez, Aaron T. Lord, Abigail Martinez, Katelynne Laura Ann McCutcheon, Jordan Hannah Meurer, Claire Faith Meyer, Lily Grace Meyer, Mackenize Nichelle Miller, Mehari Ali Milton, Alexis Marie Minton, Lana Rose Money, Lydia James Moolhuysen, Kyleigh Michelle Moran, Tariq Ziyad Musaffar, Dalton Ray Nash, Alex Carter Needy, Jamir Nickee Powell, Nicolas James Prince, Payten Elizabeth Pyrdum, Julia Pamela Ramirez Trejo, Reese Ashlee Raymond, Jacqueline Deanne Renner, Amanda Lynn Richeson, Haley Ritchie, Gabriella Rodriguez-Gandara, Rubi Sanchez Lazaro, Levi Burt Scalf, Noah Riley Schremser, Eavie Rose Smith,Keaton Alexander Smith, Hunter Wayne Springer, Kendall Jael Stidham, Reese Erin Lee Stivers, Dakila Vontries Stockton, Abigail Lakin Swarens, Landon Jeremy Tiesing, Leigha Katherine Trusty, Charlee Ann Turner, Fanny Waltersson, Quneisha L. Wardford, Isabella Celine Weber, Eve Catherine White, Anna Faith Williams, Aryanna Rayne Wilson, Madilynn Grace Wood, Kadence George Wright, Taylor Leann Wright.
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