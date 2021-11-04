New Albany High School honor roll for first quarter
Grade 9 – All “A”
Savanah Jo Allen-Farnsley, Mary Ellen Alstott, Emery Raye Archibald, McKenna Ellen Baird, Aubrey Madison Benningfield, Peyton Elizabeth Brown, Kaytlin Rose Cahill, Addison Campisano, Asher Ahmad Chaudhry, Jordan Jacob Clark, Micah Nicholas Collins, Sophia Marie Corley, Shelby Lynn Costa, Ayden Liam Daugherty, Stacey Kate Elliott, Addilynn Marie Elmore, Jacob Michael Evaldi, Elena Monserrath Godinez, Seth Edward Goodman, Isaiah Mickel Green, Ava Nicole Hayes, Franklin Lloyd Joseph Hornsby, Dayven Scott Houchins, Carmen Olivia Howard, A’Kayla Elise Jones, Keira Christine Julian, John Maddox Kaiser, Mykaela Alexus Lee, Kennedy Monroe Libka, Danae Martha MarQuand, Maryn Grace MCCullum, Tyler Martin McMillen, Abigail Lorraine Mercer, Mary Evelyn Mingus, Ava Mae Minich, Alexia Catherine Moderau, Ty JunXing O’Neal, Jacob Hunter Pendleton, Janee Nickole Powell, Stella Sophia Read, Kurtis William Joshua Rissler, Jaden Michael Robison, Kenyella Mayiana Rutledge, Olivia Quinn Saydera, Sophia Lynn Sharp, Isaiah Alexander Simon, Kaden Riley Slone, Tori Dawn Snider, McKenna Nicole Weisbach Stewart, Alejandra Velazquez Hernandez, Dwayne Afumbom-Yuh Waingeh, Ronald Leon Webster, Jaliyah La’na Williams-Pinkney, Ezra Josiah Woods, Ivy Grace Yeker, Lauren Elizabeth Yowell
Grade 9 – A/B
Haley Nicole Aldridge, Kaelyn Ashley Baker, William Davis Barber, Dexter John Barger, Brandon Liborio Barrera Gonzalez, Alyssa Rae Berryman, Daffanie Merlee Ann Blair, Iryah Eann Board, Kadence Lee Brown, Sa’Riya Mone’t Brown, Landon Matthew Bunch, Kadin Thomas Bush, Addison Marie Byerley, Philip Anthony Cheney, Ellory Sue Coffey, Memphis Dean Condra, Madalyn Renee Cooley, Bree Maree Cottongim, Ellie McCullough Dablow, Leander Waylon Darst, Oliver Stewart Dickman, Gabrielle Valane Doss, Isaiah Odongo Earley-Ochwada, Makayla Hope Elkins, Kristyana Kelus Fentress, Shayanne Rose Ferguson, Isaiah Lee Frazier, Tyson Glen Garmon, Jacob Kyle Gilley, Braxton Alexander Grasty, Ellis Bauer Gregory, Jariah Lavette Griggs, Cole Anthony Grinar, Landon McGraw Gum, Anderson Rae Hall, Rossi Blake Hamilton, De’Shaun Eugene Hardin, Anna Marie Haskel, Audrey Clara Haworth, Yair Kevin Hernandez Martinez, Ricardo Hernandez-Martinez, Zachary Clark Herndon, Ella Paige Higbie, Tahronnicholas, William Adonis Hindle, Aubrey DeShonna Hobson, Jordan Thomas Hope, Stephen Meredith Ingle, Sarah Elizabeth Johanning, Charles Dale Keasler, Jacob Samuel Kennedy, Bailee Denea King, Nicholas Taylor King, Kaliyah Lynn Langdon, Miel Cassandra Luat, Alondra Victoria Rose Martinez, Kaydon Wallace McCurdy, Hazel Love Mestrovich, Cassidy Brooke Miller, Cole Aiden Montgomery, Jessica Paulina Moran, Jenna Paige Morrison, Jack Ryan Moutardier, Quinn Patrick Murphy, Preslava Krasimirova Nedelcheva, Viseth Thomas Nguyen, Laken Jade Nichols, Alan Joseph Nugent, Kaylin Amber Pearl, Jason Aaron Proctor, Bryan Landon Ramirez, Gavin Bruce Rand, Aaliyah Shea Lynn Ray, Jeremiah Davis Renner, Wyatt Maxwell Repine-King, Graci Leigh Elizabeth Robinson, La Nijha Marie Rodgers, Sofia Grace Rodriguez, Isabella Amonty Roland, Sean Killian Rose, Victor Jael Sanchez, Rylan Cooper Schrink, Rebecca Faye Seewer, Kyra Brooke Shaughnessy, Jaden Faye Sinclair, Garrett Hunter Skeens, Kaedon Bruce Smith, Eli Matthew Spangle, Grace Adele Stevens, Haley Rose Stone, Aubrey Lynn Summers, Reese Raquel Tiesing, Claire Louise Trusty, Mason Robert Utley, Nikita Marcus VanSlyke, Lila Ann Waters, Olivia Grace Weber, Yinhai Ricky Weng, Abigail Anna White, Brandon Michael Whitis, Brooklyn Sienna Williams, Tate Earl Willis, Colin William Workman
Grade 10 – All “A”
Rubi Gabrielle Castrejon Barbour, Annika Jolie Brooks, Megan Elizabeth Cain, Lauren Eva Clark, Elijah Cartez Crowdus, Skylar Bradley Cunningham, Tyler Joseph Dorman, Charlotte Mae Fisher, Ricardo Hernandez, Gabriella Juliet Higdon, Brandon Howe, Stella Shreve Klaus, Colin Asher Kruer, Tirth Mukesh Patel, Armond Ayub Shepherd, Carlee Reece Smith, Sterling Ray Stepro, Anna Hope Walton, Chelsea Isabella Werner
Grade 10 – A/B
Brooklyn Elizabeth Allen, Kayla Eden Brooke Ashworth, Chloe Michelle Bernhart, Mercedes E. Briggs, Ayden Matthew Burke, Christopher Logan Byerly, Priscilla Marie Byrd, Logan Andrew Chanley, Sophia Grace Cissell, Makayla Renee Corbett, Gavin Bryce Craig, Brianna Dailey, Lane Corinne DeMotte, William Reece Densford, Kayesha Necole Dickerson, Claire Michelle Duggins, Elena Min Edmiston, Destiny Rae Elder, Maria Lynn Renee Faust, Noelle Rai Fawcett, Angel Misael Flores, Cayla Carol Frierson, Chloe Elizabeth Fromme, Luis Paul Gallardo, Carter Edward Gammons, Christopher Matthew Guest, Griffin Michael Hampton, Skylar Jane Haymaker, Alexandria Berlynn Heintz, Marin Alexa Higbie, Kinnley Ann Higgins, Marissa Noelle Higgins, Abigail Renee Holder, KiLeigh Marie Jackson, Emma Jane Johnson, Tavontae Daman Johnson, Landen Chase Kirk, Tobias Matthew Kleehamer, Kirsten Ray Koehler, Peyton Elizabeth Lamb, Talon Timothy Lee Lamb, Madyson Isabella Lee, Julia Nicholle Logsdon, Ebeca Lopez, Matthew Wilder Lorch, Jayvee Pastoral Marasigan, Jocelyn Brooke McClure, Zachary Nelson McMahan, Cheyenne Abigail Middleton, Kylie Dawn Mumaw, Emerson Blythe Murawski, Dylan Perez Naville, Josey Lynn Neidiffer, Hannah Paige Nugent, Logan Jaymes Papp, Austin Tyler Paragin, Rowan Elizabeth Phillips, Chance Joseph Phillipy, Xaviera Jade Poole, Maliya Nycole Powell, Shawn Michael Prenatt, Emilio Rangel-Galvan, Dale Allen Redmon, Caden Michael Reed, Nicole Madison Richert, Christopher Edward Riddle, Emil Lehem Rutz, Henry Grant Ryan, Nathan David Samsel, Issac Antonio Sanchez-Lopez, Dakota Wayne Sears, Benjamin Scott Seigel, Anna Emily Sekula, Henry Aaron Shears, Dimitar Nikolaev Slavov, Autumn Dawn Sunshine Smith, Kiara Reese Spencer, Emma Nicole Stepro, Ethan Alvie Stewart, Laiken Alivia Swinney, Keeley Layne Taylor, Oliver Miles Trueblood, Ethan Michael Turner, Keerah Nevaeh Turner, LaMon Kashawn Tyler, Morgan Renee Tyler, Kristel Animbom MBU Waingeh, Caylin Rose Walters, Katherine Marie White, Lily Marie Wray, Maria Jose Xolop Flores, Zakke Riley Youell, Jonah Ryder Young, Nevaeh Rose Youngs, James Michael Zipp
Grade 11 – All “A”
Austin Cole Bilbro, Cimara E. Briggs, Jerrett Xavier Brooks, Andrew Nicholas Cahill, Karli Grace Clemons, Karissa Rae Crady, Jaila AnneMarie Crawford, Kurt Jeffrey Geron, Jane Mi Lynn Han Masek, Aaron James Holland, Desiree Nadine Hopper, Tyler Cameron-Cordell Hunter, Benjamin A. Jacobs, Macy Marie Jacobs, Noel Kaiser, Ray John Larberg, Robert Blain Lawson, Jackson Alexander Mehling, Mehari Ali Milton, Rowan Hewitt Murphy, Alex Carter Needy, Wesley David Omerso, Madagan Kaelie Perry, Jana Roeske, Rubi Sanchez Lazaro, Keaton Alexander Smith, Amber Nichole Thomas, Sierra Totsiyaa Zamorano
Grade 11 – A/B
Joshua Anthony Aemmer, Shayla Bree Aldrich, Josie Marie Anderson, Jaydon Lee Beanblossom, Ashley Yvonne Beemer, Alton Ray Belcher, Tyra Katherine Berry, Isaac Jerome Bohne, Alexis Jade Caldwell, Alondra Cristina Carlos-Mateo, Cooper Keith Case, Sarah Coriel Chapman, Aqil Contractor, Isaac David Cooley, Maci Lynn Crone, Allison Joanna Crosser, Sydney Hope Crosser, Elaina Kelise Culpepper, Eli Christopher Cummins, Ishamel Jacob Dearing, Gus Miller Dickman, Brighton Jacob Elmore, Caton Rice Embry, Lila Michelle Endres, Nicholas Nolan Fields, Jane Evelyn Flannery, John Robert Fulmer, Lexi Kaitlin Funk, Jamie Lynn Gaetano, Jonathan Taft Gatewood, Janai Daniela Gonzalez, Peyton Nathaniel James Gwaltney, Danielle Alyise Hagan, Addison Nicole Harvey, Morgan Paige Heeke, Brylan Lee Hether, Don Scott Houchins, Sarah Elizabeth Jefferson, Bryan Stiven Jimenez Santos, Davis Patrick Krebs, Nicholas Ty Langley, Alexandro Lazaro Sanchez, Lucas David Lengle, Abigail Marie Lewis, Kayley Breann Linne, Aidan T. Lord, Hunter Lee Malloy, Benjamin Deen Matherly, Jordan Hannah Meurer, Claire Faith Meyer, Lily Grace Meyer, Andie Nicole Miller, Keith Robert Miller, Alexis Marie Minton, Hayle Renea Moberly, Rose Money, Ana Elia Moran Castillo, Elmer Noel Moran Chavez, Kyleigh Michelle Moran, Hallie Renee Nance, Darlene Alexandra Ashleen Padilla, Andon Noah Payton, Nicolas James Prince, Jaquelin Ramirez Trejo, Julia Pamela Ramirez Trejo, Lessy Darleny Reyes Marcia, Haley Ritchie, Giada Rizzo, Johnathan Noble Robinson, Gabriella Rodriguez-Gandara, Natalie Bennett Saydera, James C Schrimp, Madison Caiton Shimfessel, Sophia Renee Slaughter, Eavie Rose Smith, Danica Michelle Spencer, Alexander Ramon Sprinkle, Kylee Chanel Stone, Alaina Grace Walker, Quneisha L Wardford, Isabella Celine Weber, Eve Catherine White, Kadence George Wright, Sydney Elise Zuckschwerdt
Grade 12 – All “A”
Brook Ellen Arnold, Christian Xavier Bass, Gavin Michael Brogan, Tyler Joseph Conrey, Gillian Alexandra Fenwick, Alexis Harmony Hardesty, Connor William Harris, Sydney Grace Herrin, Brianna Nicole Hiser, Emery Grace Jackson, Cole Edward Johnson, Noah William Johnson, Anthony Jacob Kleehamer, Anna Claire Lane, Peyton Riley Lewe, Logan Spencer McLaughlin, Isaac Thomas Minton, Leonardo Munoz Ortiz, Fernanda Ordonez, Alexis Jena Pallister, Joy Amaris Robinson, Lanie Noelle Scharlow, Lillian Elizabeth Scott, Cooper McKinley Smith, Zachary Tyler Stepp, Amelia Grace Tandy, Alexis Lynn VanTassell, Kacie Morgan Williams, Nathan Michael Wood, Giavanna Elizabeth Yowell
Grade 12 – A/B
Elivia Jane Addison, Madison Rose Adkins, Jonathan Angeles Cruz, Emma Lynn Begley, Ryan Christopher Betsch, Matthew Franklin Bishop, Cadence Elizabeth Blanchard, Caleb Jackson Blanton, Isabella Rose Board, Sean Alexander Broughton, McKenna Rae Brown, Jamier Lamontrell Burks, Abigail Jo Byrnes, Alexia Renee Carroll, Emily Claire Caufield, Cyanne Ave Celestin, Carson Shane Chandler, Muskaan Shahzad Chaudhry, Johnathan Scottsdale Clifton, Madison Nicole Cooke, Victoria Mae Craig, Caleb Dai, Caleb Daily, Sandy De Jesus, Kaden Scott Deckard, Madeline Rose DeMotte, Elizabeth Hailey Domagalski, My’Asia Ann Maynette Earsery, Caitlin Ann Elswick, Drew Scott Farnsley, La’Ameerrah Gartin, Samantha Li Rong Haub, Emily Alease Headley, Analiese Lillian Hickman, Amesha Anna Marie Hunter, Megan Marie Jeffries, Zoe Adrianna Jones, Nolan Louis Knable, Kamori Sanaa Knight, Kaleb Kruer, Destiny Rachelle Rose Lawless, Isabella Rose Lawson, Jorge Martinez-Galvan, Madison ReLynn Masterson, Megan Jolie Meadows, Sierra Danielle Miller, Gretchen Kay Minich, Ariana Moran Castillo, Michelle Yvette Moran, Abigail Kay Moutardier, Dick Ni, Michael Christopher Olvey, Mya Kristine Ong, Jasmine Marita Pantoja, Justice Desiree Payton, Eric Robert Peace, George Alexander Plaiss, Elliott Gabriel Quillo, Tyyus LaVelle Redd, Brooklyn Isabelle Schotter, Abigail Lydia Sekula, Kylie JoAnn Sharp, Teodora Nikolaeva Slavova, Kaylin Alyviah Smith, Justin Andrew Spurgeon, Jenna Nicole Stone, Hadley Reese Thompson, Nie’Tasia Monet Toogood, Taylor Nicole Treat, William Quin Trueblood, Chad Dalton Walker, Chase Allen Walters, Anna Faith Williams, Kyondre Terell Winford, Lillian C. Worrall
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