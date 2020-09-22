CLARK COUNTY

BOOKED-IN

Tyler Douglas Brown, 22, Jeffersonville, criminal trespass, entering property after denied entry, refusal to identify, resisting law enforcement

Vincent Michael Morgan, 29, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)

Courtney E. Harkins, 31, Palmyra, warrant (felony), warrant (misdemeanor)

Jerry Warren Brunson, 44, New Albany, warrant (misdemeanor)

Anthony D. Eichler, 36, Georgetown, warrant (misdemeanor)

Kenneth William Matherly, 61, Jeffersonville, warrant (felony)

Jason D. Yates, 40, Clarksville, driving while intoxicated

Cassidy Lane Miller, 37, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)

Todd Allen Preacher Montgomery, 32, Sellersburg, warrant (felony)

Edgar Gonzalez Colonel, 31, New Albany, warrant (misdemeanor)

Matthew Draper, 35, Jeffersonville, driving while intoxicated (prior conviction within seven years)

RELEASED

None

FLOYD COUNTY

BOOKED-IN

Justin H. Gibson, 37, Milltown, warrant

Traci R. Crowe, 37, New Albany, warrant (failure to appear)

Karli E. Lewis, 26, New Albany, warrant (failure to appear)

Terry L. Shenae, 39, New Albany, public nudity

Calvin N. Biggs, 32, New Albany, driving while intoxicated with prior

RELEASED

None

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