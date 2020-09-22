CLARK COUNTY
BOOKED-IN
Tyler Douglas Brown, 22, Jeffersonville, criminal trespass, entering property after denied entry, refusal to identify, resisting law enforcement
Vincent Michael Morgan, 29, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)
Courtney E. Harkins, 31, Palmyra, warrant (felony), warrant (misdemeanor)
Jerry Warren Brunson, 44, New Albany, warrant (misdemeanor)
Anthony D. Eichler, 36, Georgetown, warrant (misdemeanor)
Kenneth William Matherly, 61, Jeffersonville, warrant (felony)
Jason D. Yates, 40, Clarksville, driving while intoxicated
Cassidy Lane Miller, 37, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)
Todd Allen Preacher Montgomery, 32, Sellersburg, warrant (felony)
Edgar Gonzalez Colonel, 31, New Albany, warrant (misdemeanor)
Matthew Draper, 35, Jeffersonville, driving while intoxicated (prior conviction within seven years)
RELEASED
None
FLOYD COUNTY
BOOKED-IN
Justin H. Gibson, 37, Milltown, warrant
Traci R. Crowe, 37, New Albany, warrant (failure to appear)
Karli E. Lewis, 26, New Albany, warrant (failure to appear)
Terry L. Shenae, 39, New Albany, public nudity
Calvin N. Biggs, 32, New Albany, driving while intoxicated with prior
RELEASED
None
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