CLARK COUNTY
BOOKED-IN
Christopher Phillip Brightman, 60, Jeffersonville, warrant (felony
Shawna Bell, 32, New Albany, warrant (misdemeanor)
Rahsaan Mosley Jr., 24, Louisville, invasion of privacy, resisting law enforcement, reckless driving
Dakota Emery Ford, 25, Clarksville, warrant (felony)
Ronald Jeffrey Stoltz, 43, Clarksville, warrant (felony)
Brandon Allen Scott, 38, Jeffersonville, warrant (felony), warrant (misdemeanor)
Maria Michelle Miller, 50, Louisville, warrant (misdemeanor)
Jami Wooten, 45, Evansville, warrant (felony)
Paul Joseph Amburgey, 43, Charlestown, warrant (felony)
Tony Seth Fraley, 31, Jeffersonville, criminal recklessness, intimidation with a weapon
Albert R. Dillard, 44, Jeffersonville, domestic battery
Diaundre, Marquis Newby, 24, Charlestown, invasion of privacy
Alex W. Busby, 28, Floyds Knobs, battery
Jami L. Wooten, 43, Corydon, warrant (felony)
Kendall Allen Davon Dunn, 20, warrant (felony)
RELEASED
Brandon Allen Scott, 38, Jeffersonville, warrant (felony), warrant (misdemeanor)
FLOYD COUNTY
BOOKED-IN
Kimberly J. Cozart, 38, New Albany, possession of marijuana, obliterating marks on handgun, carrying handgun without license
Chad A. Madden, 43, Hanover, warrant, (violation of parole)
Adan K. Atwood, 42, New Albany, warrant
Taylor M. Torstrick, 23, New Albany, warrant, (violation of parole)
Shenae L. Terry, 39, no address listed, warrant (failure to appear)
Bryan A. Conner, 52, Georgetown, domestic battery, strangulation
Miranda L, Coomer, 23, New Albany, warrant (failure to appear)
Shanna M. Sayles, 41, Louisville, needs to sign waiver for Jefferson County, KY
RELEASED
Deeana J. McKinney, 23, warrant (failure to appear)
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