CLARK COUNTY

BOOKED-IN

Christopher Phillip Brightman, 60, Jeffersonville, warrant (felony

Shawna Bell, 32, New Albany, warrant (misdemeanor)

Rahsaan Mosley Jr., 24, Louisville, invasion of privacy, resisting law enforcement, reckless driving

Dakota Emery Ford, 25, Clarksville, warrant (felony)

Ronald Jeffrey Stoltz, 43, Clarksville, warrant (felony)

Brandon Allen Scott, 38, Jeffersonville, warrant (felony), warrant (misdemeanor)

Maria Michelle Miller, 50, Louisville, warrant (misdemeanor)

Jami Wooten, 45, Evansville, warrant (felony)

Paul Joseph Amburgey, 43, Charlestown, warrant (felony)

Tony Seth Fraley, 31, Jeffersonville, criminal recklessness, intimidation with a weapon

Albert R. Dillard, 44, Jeffersonville, domestic battery

Diaundre, Marquis Newby, 24, Charlestown, invasion of privacy

Alex W. Busby, 28, Floyds Knobs, battery

Jami L. Wooten, 43, Corydon, warrant (felony)

Kendall Allen Davon Dunn, 20, warrant (felony)

RELEASED

Brandon Allen Scott, 38, Jeffersonville, warrant (felony), warrant (misdemeanor)

FLOYD COUNTY

BOOKED-IN

Kimberly J. Cozart, 38, New Albany, possession of marijuana, obliterating marks on handgun, carrying handgun without license

Chad A. Madden, 43, Hanover, warrant, (violation of parole)

Adan K. Atwood, 42, New Albany, warrant

Taylor M. Torstrick, 23, New Albany, warrant, (violation of parole)

Shenae L. Terry, 39, no address listed, warrant (failure to appear)

Bryan A. Conner, 52, Georgetown, domestic battery, strangulation

Miranda L, Coomer, 23, New Albany, warrant (failure to appear)

Shanna M. Sayles, 41, Louisville, needs to sign waiver for Jefferson County, KY

RELEASED

Deeana J. McKinney, 23, warrant (failure to appear)

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