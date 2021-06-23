CLARK COUNTY

BOOKED-IN

Brittany M. Montgomery, 29, Louisville, warrant (felony)

Katie A. Maupin, 34, Charlestown, possession of syringe

Daniel Alan Ott, 36, Borden, invasion of privacy (prior conviction)

Bradley Shane Weathers, 28, Clarksville, warrant (felony)

Nicholas Alexander Caudill, 22, Clarksville, criminal recklessness (with weapon), reckless driving, aggressive driving, leaving the scene of an accident

Rachel Nicole Whitworth, 37, Louisville, warrant (felony)

Tina Ann Edwards, 40, Jeffersonville, warrant (felony)

Shanil Levette Malone, 49, Louisville, warrant (felony)

Mark Anthony Fortwengler, 36, Louisville, warrant (felony)

Michael Ray Luckenbill, 51, Elizabeth, warrant (felony)

RELEASED

Joshua Lee McGinnis, 29, Hanover, burglary, criminal mischief, resisting law enforcement

Stephanie Jean Hammond, 51, Charlestown, driving while intoxicated (refusal)

FLOYD COUNTY

BOOKED-IN

Gregory M. Roberts, 40, New Albany, warrant (violation of parole)

Robert C. Knerr, 45, Clarksville, warrant (failure to appear)

Lakenda D. Pollard, 31, Greenville, warrant

Marchelle A. Morrison, 46, Taswell, warrant

Kyle R. Weyrauch, 34, Louisville, warrant (violation of parole)

Mercedes F. Hall, 28, Columbus, warrant (failure to appear)

Brett L. Walker, 30, Jeffersonville, warrant (failure to appear)

Brandon W. Skeens, 35, New Salisbury, warrant (violation of parole)

Rodney J. Redden, 30, Charlestown, warrant (failure to appear)

Jason E. Abell, 42, Jeffersonville, warrant (violation of parole)

Chad E. Mooser, 42, Clarksville, warrant (violation of parole)

Joshua E. Cannon, 28, no address listed, warrant (failure to appear)

Kelly D. Emery, 47, New Albany, invasion of privacy

Billy G. Lyell Jr., 32, no address listed, public intoxication

Brian J. Foster, 36, Lanesville, driving while intoxicated (prior), driving while intoxicated

RELEASED

Marcus L. Gilmer, 38, Clarksville, warrant (failure to appear)

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