CLARK COUNTY
BOOKED-IN
Brittany M. Montgomery, 29, Louisville, warrant (felony)
Katie A. Maupin, 34, Charlestown, possession of syringe
Daniel Alan Ott, 36, Borden, invasion of privacy (prior conviction)
Bradley Shane Weathers, 28, Clarksville, warrant (felony)
Nicholas Alexander Caudill, 22, Clarksville, criminal recklessness (with weapon), reckless driving, aggressive driving, leaving the scene of an accident
Rachel Nicole Whitworth, 37, Louisville, warrant (felony)
Tina Ann Edwards, 40, Jeffersonville, warrant (felony)
Shanil Levette Malone, 49, Louisville, warrant (felony)
Mark Anthony Fortwengler, 36, Louisville, warrant (felony)
Michael Ray Luckenbill, 51, Elizabeth, warrant (felony)
RELEASED
Joshua Lee McGinnis, 29, Hanover, burglary, criminal mischief, resisting law enforcement
Stephanie Jean Hammond, 51, Charlestown, driving while intoxicated (refusal)
FLOYD COUNTY
BOOKED-IN
Gregory M. Roberts, 40, New Albany, warrant (violation of parole)
Robert C. Knerr, 45, Clarksville, warrant (failure to appear)
Lakenda D. Pollard, 31, Greenville, warrant
Marchelle A. Morrison, 46, Taswell, warrant
Kyle R. Weyrauch, 34, Louisville, warrant (violation of parole)
Mercedes F. Hall, 28, Columbus, warrant (failure to appear)
Brett L. Walker, 30, Jeffersonville, warrant (failure to appear)
Brandon W. Skeens, 35, New Salisbury, warrant (violation of parole)
Rodney J. Redden, 30, Charlestown, warrant (failure to appear)
Jason E. Abell, 42, Jeffersonville, warrant (violation of parole)
Chad E. Mooser, 42, Clarksville, warrant (violation of parole)
Joshua E. Cannon, 28, no address listed, warrant (failure to appear)
Kelly D. Emery, 47, New Albany, invasion of privacy
Billy G. Lyell Jr., 32, no address listed, public intoxication
Brian J. Foster, 36, Lanesville, driving while intoxicated (prior), driving while intoxicated
RELEASED
Marcus L. Gilmer, 38, Clarksville, warrant (failure to appear)
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.