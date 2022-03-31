CLARK COUNTY

BOOKED-IN

Mawadda D. Ibahim, 19, Charlestown, resisting law enforcement, extortion/blackmail, domestic battery

Lakeisah Darlena Bryant, 46, Louisville, battery

Justin A. Favreau, 24, Louisville, warrant (misdemeanor)

Shanyn Elizabeth Hilton, 35, Shepherdsville, KY, warrant (felony)

Ollie K. Sellmer, 48, Charlestown, warrant (felony)

James L. Sayre Jr., 39, Louisville, warrant (misdemeanor)

Mackenzie Paige Clinton, 21, New Albany, warrant (felony)

David Lee Wrighthouse, 58, Charlestown, warrant (felony)

Russell G. Carnes Jr., 50, Memphis, warrant (felony)

Ashley Nicole Hodge, 31, Clarksville, warrant (felony)

Chase Christian Mason, 21, Greenville, identity deception, possession of paraphernalia (prior conviction)

Kaitlyn S. King, 23, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)

RELEASED

Travis J. Graff, 19, Charlestown, criminal mischief

Kevin Lee Lyons, 49, Sellersburg, driving while intoxicated (refusal)

Bobby Allen Wilson, 41, Seymour, theft of motor vehicle

Angela Martin, 41, Vinegrove, KY, warrant (felony)

Dominico Jaqua Rankin, 26, Jeffersonville, invasion of privacy, warrant (felony)

Norman D. Beatty, 66, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)

FLOYD COUNTY

BOOKED-IN

Bille J. Holcomb, 42, no address listed, criminal trespass

Michael J. Hinton, 42, Cincinnati, OH, driving while intoxicated (refusal), driving while intoxicated (endangerment)

RELEASED

Davonte L. Hassell, 27, Louisville, possession of firearm without permit, possession of marijuana with dealing

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