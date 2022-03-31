CLARK COUNTY
BOOKED-IN
Mawadda D. Ibahim, 19, Charlestown, resisting law enforcement, extortion/blackmail, domestic battery
Lakeisah Darlena Bryant, 46, Louisville, battery
Justin A. Favreau, 24, Louisville, warrant (misdemeanor)
Shanyn Elizabeth Hilton, 35, Shepherdsville, KY, warrant (felony)
Ollie K. Sellmer, 48, Charlestown, warrant (felony)
James L. Sayre Jr., 39, Louisville, warrant (misdemeanor)
Mackenzie Paige Clinton, 21, New Albany, warrant (felony)
David Lee Wrighthouse, 58, Charlestown, warrant (felony)
Russell G. Carnes Jr., 50, Memphis, warrant (felony)
Ashley Nicole Hodge, 31, Clarksville, warrant (felony)
Chase Christian Mason, 21, Greenville, identity deception, possession of paraphernalia (prior conviction)
Kaitlyn S. King, 23, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)
RELEASED
Travis J. Graff, 19, Charlestown, criminal mischief
Kevin Lee Lyons, 49, Sellersburg, driving while intoxicated (refusal)
Bobby Allen Wilson, 41, Seymour, theft of motor vehicle
Angela Martin, 41, Vinegrove, KY, warrant (felony)
Dominico Jaqua Rankin, 26, Jeffersonville, invasion of privacy, warrant (felony)
Norman D. Beatty, 66, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)
FLOYD COUNTY
BOOKED-IN
Bille J. Holcomb, 42, no address listed, criminal trespass
Michael J. Hinton, 42, Cincinnati, OH, driving while intoxicated (refusal), driving while intoxicated (endangerment)
RELEASED
Davonte L. Hassell, 27, Louisville, possession of firearm without permit, possession of marijuana with dealing
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