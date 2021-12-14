BOOKED-IN
Tiffany Campbell, 25, Henryville, warrant (felony)
Chaz D.Thompson, 32, Jeffersonville, warrant (felony)
Mark A. McIntyre, 63, Louisville, warrant (felony)
Lisa A. Smith, 32, Louisville, warrant (misdemeanor), warrant (felony)
Michael D. Gates, 51, Jeffersonville, warrant (felony)
Amina Aweys Sheikh, 20, Louisville, warrant (misdemeanor)
De’Angelo Antonio Hampton, 24, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)
Noah Davis, 20, Jeffersonville, warrant (felony), warrant (misdemeanor)
Jodi Carol Schaefer, 41, New Albany, warrant (felony)
Anthony D. Morgan, 59, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)
Jeneth Lee Hughes, 52, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)
Kori Lee Sumner, 25, Jeffersonville, warrant (misdemeanor), warrant (felony)
Terra Starr Smith, 31, Jeffersonville, warrant (felony)
Alden Dewayne Fuqua Jr., 38, Louisville, warrant (felony)
Jomal Lane, 19, Jeffersonville, warrant (felony), domestic battery, strangulation
Adam Michael Schlise, 40, New Albany, warrant (felony)
RELEASED
Jocelyn Michelle Tincher, 24, no address listed, driving while intoxicated
Paul Russell Lilly, 44, Clarksville, contempt (disturbing court)
Daryl Moore, 53, Sellersburg, court order return
Christopher Bourne Gover, 47, Sellersburg, court order return
Cory T. Davis, 31, Corydon, warrant (misdemeanor)
Dustin Lee Yates, 27, New Washington, warrant (misdemeanor)
BOOKED-IN
None
RELEASED
Spencer A. Clark, 36, Mitchell, warrant (failure to appear)
Nathaniel S. Cupp, 23, New Albany, warrant
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