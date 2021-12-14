BOOKED-IN

Tiffany Campbell, 25, Henryville, warrant (felony)

Chaz D.Thompson, 32, Jeffersonville, warrant (felony)

Mark A. McIntyre, 63, Louisville, warrant (felony)

Lisa A. Smith, 32, Louisville, warrant (misdemeanor), warrant (felony)

Michael D. Gates, 51, Jeffersonville, warrant (felony)

Amina Aweys Sheikh, 20, Louisville, warrant (misdemeanor)

De’Angelo Antonio Hampton, 24, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)

Noah Davis, 20, Jeffersonville, warrant (felony), warrant (misdemeanor)

Jodi Carol Schaefer, 41, New Albany, warrant (felony)

Anthony D. Morgan, 59, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)

Jeneth Lee Hughes, 52, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)

Kori Lee Sumner, 25, Jeffersonville, warrant (misdemeanor), warrant (felony)

Terra Starr Smith, 31, Jeffersonville, warrant (felony)

Alden Dewayne Fuqua Jr., 38, Louisville, warrant (felony)

Jomal Lane, 19, Jeffersonville, warrant (felony), domestic battery, strangulation

Adam Michael Schlise, 40, New Albany, warrant (felony)

RELEASED

Jocelyn Michelle Tincher, 24, no address listed, driving while intoxicated

Paul Russell Lilly, 44, Clarksville, contempt (disturbing court)

Daryl Moore, 53, Sellersburg, court order return

Christopher Bourne Gover, 47, Sellersburg, court order return

Cory T. Davis, 31, Corydon, warrant (misdemeanor)

Dustin Lee Yates, 27, New Washington, warrant (misdemeanor)

BOOKED-IN

None

RELEASED

Spencer A. Clark, 36, Mitchell, warrant (failure to appear)

Nathaniel S. Cupp, 23, New Albany, warrant

Tags

Trending Video

Recommended for you