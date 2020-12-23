CLARK COUNTY
BOOKED-IN
Juan Calistro Cisneros, 19, Jeffersonville, warrant (felony), warrant (felony), warrant (felony), hold for other agency (felony)
Abran Rafael Valencia, 20, Louisville, carry handgun without license, possession of marijuana, hash oil, hashish or salvia (possession only)
Alexander E. Skaggs, 30, Muldraugh, KY, warrant (felony)
Andrew Lamonte Valentine, 33, Clarksville, warrant (felony)
Logan Paul Norris, Jeffersonville, hold for other agency (felony)
Larney Williams IV, 43, Gary, warrant (felony)
Tarin Amanda Cox, 29, Charlestown, warrant (felony), hold for other agency (felony)
Beatrice Mae Coomer, 39, Charlestown, warrant (felony), warrant (felony), warrant (felony)
Aril Joi Offutt, 23, Jeffersonville, OWI, OWI
Kevin D. Harris Jr., 40, New Albany, OWI: endangering a person, OWI, resisting law enforcement (resist,obstruct, interfere)
RELEASED
Daniel D. Sabral, 35, Jeffersonville, OWI, OWI
Brandon J. Taylor, 39, Jeffersonville, kidnapping
FLOYD COUNTY
BOOKED-IN
Dayton D. Hunter, 20, New Albany, warrant
Dustin L. Hanson, 37, Fredericksburg, warrant
Clint H. Cullen, 55, Branchville Correctional, warrant
Scott M. Murphy, 58, New Albany, warrant
Tracy L. Emert, 42, Louisville, warrant
Juan C. Cisneros, 19, Jeffersonville, warrant
Nigel A. White, 30, New Albany, criminal trespass
Trisha R. Webb-Hernandez, 34, Louisville, OWI, OWI
RELEASED
Timothy L. Huber, 46, Salem, warrant
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