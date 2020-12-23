CLARK COUNTY

BOOKED-IN

Juan Calistro Cisneros, 19, Jeffersonville, warrant (felony), warrant (felony), warrant (felony), hold for other agency (felony)

Abran Rafael Valencia, 20, Louisville, carry handgun without license, possession of marijuana, hash oil, hashish or salvia (possession only)

Alexander E. Skaggs, 30, Muldraugh, KY, warrant (felony)

Andrew Lamonte Valentine, 33, Clarksville, warrant (felony)

Logan Paul Norris, Jeffersonville, hold for other agency (felony)

Larney Williams IV, 43, Gary, warrant (felony)

Tarin Amanda Cox, 29, Charlestown, warrant (felony), hold for other agency (felony)

Beatrice Mae Coomer, 39, Charlestown, warrant (felony), warrant (felony), warrant (felony)

Aril Joi Offutt, 23, Jeffersonville, OWI, OWI

Kevin D. Harris Jr., 40, New Albany, OWI: endangering a person, OWI, resisting law enforcement (resist,obstruct, interfere)

RELEASED

Daniel D. Sabral, 35, Jeffersonville, OWI, OWI

Brandon J. Taylor, 39, Jeffersonville, kidnapping

FLOYD COUNTY

BOOKED-IN

Dayton D. Hunter, 20, New Albany, warrant

Dustin L. Hanson, 37, Fredericksburg, warrant

Clint H. Cullen, 55, Branchville Correctional, warrant

Scott M. Murphy, 58, New Albany, warrant

Tracy L. Emert, 42, Louisville, warrant

Juan C. Cisneros, 19, Jeffersonville, warrant

Nigel A. White, 30, New Albany, criminal trespass

Trisha R. Webb-Hernandez, 34, Louisville, OWI, OWI

RELEASED

Timothy L. Huber, 46, Salem, warrant

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