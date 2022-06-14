CLARK COUNTY
BOOKED-IN
Justin Anthony Harvey, 30, Jeffersonville, invasion of privacy
Alexander Elijah Martin, 26, Williamsburg, VA, criminal mischief, burglary
Corey Alan Mayfield, 38, Otisco, warrant (felony)
Andrew B. King, 44, Sellersburg, hold for other agency (felony)
Daniel M. Farris, 32, Indianapolis, warrant (misdemeanor)
Wilfredo R. Hernandez, 47, Nabb, warrant (felony)
Shawn Marshall Paulsen, 25, Jeffersonville, warrant (felony)
Tarian Jerome Knighton, 23, Clarksville, carry handgun without license, intimidation with a weapon
RELEASED
Dario Perez Sandoval, 34, Clarksville, warrant (felony)
Aaron Gideon Breeding, 41, Clarksville, intimidation, domestic battery
Kyle Lee Altemeyer, 27, Austin, warrant (felony)
Elizabeth R. Montgomery, 29, Borden, warrant (felony), warrant (misdemeanor)
Christopher Charles Schwinn, 39, Jeffersonville, possession of syringe, possession of cocaine or narcotic drug (schedule l or ll drug)
Derek Andrew Prescott, 51, Jeffersonville, hold for other agency (felony), theft (motor vehicle)
Rhonda Ann Fulkerson, 52, Charlestown, warrant (felony)
Jaleesa Gill, 31, Louisville, theft (shoplifting), false identity statement
Paul Saniffer Lloyd, 34, Pekin, warrant (felony), habitual traffic violator
Trenton Patterson, 21, no address listed, warrant (felony)
Christopher Jonathan Clair, 39, Charlestown, warrant (felony)
Brittany Hall, 31, Louisville, warrant (felony)
James R. Hale, 47, Louisville, warrant (felony)
Paul H. Hunt, 34, Louisville, warrant (felony)
Victor Allen Baskett, 66, Louisville, warrant (felony)
FLOYD COUNTY
BOOKED-IN
Nathan D. Privett, 46, Louisville, warrant (failure to appear)
Jean C. Francois, 40, Charlestown, warrant (failure to appear)
Adia F. Wells, 21, Sellersburg, warrant (failure to appear)
Christopher C. Wright, 49, Greenville, invasion of privacy
Adam W. Sears, 34, no address listed, unauthorized entry of a motor vehicle
RELEASED
None
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