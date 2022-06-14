CLARK COUNTY

BOOKED-IN

Justin Anthony Harvey, 30, Jeffersonville, invasion of privacy

Alexander Elijah Martin, 26, Williamsburg, VA, criminal mischief, burglary

Corey Alan Mayfield, 38, Otisco, warrant (felony)

Andrew B. King, 44, Sellersburg, hold for other agency (felony)

Daniel M. Farris, 32, Indianapolis, warrant (misdemeanor)

Wilfredo R. Hernandez, 47, Nabb, warrant (felony)

Shawn Marshall Paulsen, 25, Jeffersonville, warrant (felony)

Tarian Jerome Knighton, 23, Clarksville, carry handgun without license, intimidation with a weapon

RELEASED

Dario Perez Sandoval, 34, Clarksville, warrant (felony)

Aaron Gideon Breeding, 41, Clarksville, intimidation, domestic battery

Kyle Lee Altemeyer, 27, Austin, warrant (felony)

Elizabeth R. Montgomery, 29, Borden, warrant (felony), warrant (misdemeanor)

Christopher Charles Schwinn, 39, Jeffersonville, possession of syringe, possession of cocaine or narcotic drug (schedule l or ll drug)

Derek Andrew Prescott, 51, Jeffersonville, hold for other agency (felony), theft (motor vehicle)

Rhonda Ann Fulkerson, 52, Charlestown, warrant (felony)

Jaleesa Gill, 31, Louisville, theft (shoplifting), false identity statement

Paul Saniffer Lloyd, 34, Pekin, warrant (felony), habitual traffic violator

Trenton Patterson, 21, no address listed, warrant (felony)

Christopher Jonathan Clair, 39, Charlestown, warrant (felony)

Brittany Hall, 31, Louisville, warrant (felony)

James R. Hale, 47, Louisville, warrant (felony)

Paul H. Hunt, 34, Louisville, warrant (felony)

Victor Allen Baskett, 66, Louisville, warrant (felony)

FLOYD COUNTY

BOOKED-IN

Nathan D. Privett, 46, Louisville, warrant (failure to appear)

Jean C. Francois, 40, Charlestown, warrant (failure to appear)

Adia F. Wells, 21, Sellersburg, warrant (failure to appear)

Christopher C. Wright, 49, Greenville, invasion of privacy

Adam W. Sears, 34, no address listed, unauthorized entry of a motor vehicle

RELEASED

None

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