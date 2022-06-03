CLARK COUNTY
BOOKED-IN
Johnathon William Corey, 43, Jeffersonville, possession of methamphetamine
Scott Allen Smith, 42, Charlestown, warrant (felony)
Monica Ann Cole, 42, Jeffersonville, warrant (felony), warrant (misdemeanor)
Brittany N. Robinson, 33, Memphis, warrant (felony)
Brittany Nicole Dean, 29, Marysville, warrant (felony)
Shannon David Collins, 42, Mansfield, OH, warrant (felony)
Edward Franklin Beckert Taylor, 38, Otisco, residential entry, invasion of privacy
Jason Thacker, 48, Louisville, warrant (felony)
Derek Justin Wininger, 44, Borden, warrant (felony)
RELEASED
Jessica Gresham, 34, Louisville, warrant (misdemeanor)
Stephanie Sue Ballard, 24, Jeffersonville, domestic battery
Daniel Allen Clapp, 64, Charlestown, driving while intoxicated
Larry Wayne Grimes Jr., 50, Charlestown, warrant (felony)
Dalton Keith Skirvin, 25, Lexington, warrant (felony)
Christopher W. Manor, 52, Louisville, warrant (felony)
FLOYD COUNTY
BOOKED-IN
Terry D. Larue, 57, Louisville, warrant (violation of parole)
Jillian F. Patterson, 43, New Albany, warrant
Rachel C. Bond, 22, Louisville, warrant (violation of parole)
Jessica L. Escobedo, 35, Jasper, warrant
Deante A. Williams, 44, New Albany, warrant (failure to appear)
RELEASED
Kenneth R. Johnston, 36, New Albany, warrant (violation of parole)
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