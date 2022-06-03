CLARK COUNTY

BOOKED-IN

Johnathon William Corey, 43, Jeffersonville, possession of methamphetamine

Scott Allen Smith, 42, Charlestown, warrant (felony)

Monica Ann Cole, 42, Jeffersonville, warrant (felony), warrant (misdemeanor)

Brittany N. Robinson, 33, Memphis, warrant (felony)

Brittany Nicole Dean, 29, Marysville, warrant (felony)

Shannon David Collins, 42, Mansfield, OH, warrant (felony)

Edward Franklin Beckert Taylor, 38, Otisco, residential entry, invasion of privacy

Jason Thacker, 48, Louisville, warrant (felony)

Derek Justin Wininger, 44, Borden, warrant (felony)

RELEASED

Jessica Gresham, 34, Louisville, warrant (misdemeanor)

Stephanie Sue Ballard, 24, Jeffersonville, domestic battery

Daniel Allen Clapp, 64, Charlestown, driving while intoxicated

Larry Wayne Grimes Jr., 50, Charlestown, warrant (felony)

Dalton Keith Skirvin, 25, Lexington, warrant (felony)

Christopher W. Manor, 52, Louisville, warrant (felony)

FLOYD COUNTY

BOOKED-IN

Terry D. Larue, 57, Louisville, warrant (violation of parole)

Jillian F. Patterson, 43, New Albany, warrant

Rachel C. Bond, 22, Louisville, warrant (violation of parole)

Jessica L. Escobedo, 35, Jasper, warrant

Deante A. Williams, 44, New Albany, warrant (failure to appear) 

RELEASED

Kenneth R. Johnston, 36, New Albany, warrant (violation of parole)

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