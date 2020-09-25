CLARK COUNTY
BOOKED-IN
Dalton Zollman, 21, Memphis, warrant (felony)
Kyle Jacob Leverett, 38, New Albany, warrant (felony), warrant (felony), warrant (misdemeanor), warrant (misdemeanor)
Nathan Owen Hines, 28, Floyds Knobs, warrant (misdemeanor)
Penny Hess, 32, Indianapolis, warrant (felony)
Bruce Wayne Holt Jr., 32, Jeffersonville, theft: motor vehicle, residential entry (burglary/breaking and entering)
Dale Alan Brown, 57, Jeffersonville, residential entry (burglary/breaking and entering), residential entry (burglary/breaking and entering), theft: motor vehicle parts or accessories - value of property is $750 to $50,000
Nicholas Lee Clark, 28, Louisville, warrant (misdemeanor)
Michael Darran Smith, 42, Jeffersonville, warrant (felony)
Deanna Metzing, 56, New Salisbury, warrant (misdemeanor)
Kori Lee Sumner, 23, New Albany, warrant (misdemeanor)
Joshua Christoper Drury, 46, Louisville, warrant (felony)
Brandon S. White, 34, Lanesville, warrant (felony)
Sean Ray Withers, 41, New Albany, warrant (felony), possession of methamphetamine, theft from building (under$750)
Stephanie Marie Smith, 38, Henryville, warrant (misdemeanor)
Shanna Grace Guffey, 43, Charlestown, warrant (felony)
RELEASED
Kalab Ray Golden, criminal tresspass, prior conviction for same property
April Nicole Matherly, disorderly conduct
FLOYD COUNTY
BOOKED-IN
Nelson Jacob Emery, 25, New Albany, warrant (felony), warrant (felony)
Anthony David Eichler, 36, Georgetown, warrant (felony), warrant (felony), warrant (felony)
Jennifer Nicole Foster, 37, city at large, disorderly conduct
Nicholas Scott Thompson, 30, New Albany, warrant (felony)
George Troy Zearing, 53, New Albany, warrant (felony)
Santana Marie Whitman, 30, New Albany, warrant
Ryan Kyle Gibson, 30, Clarksville, OWI
Anthony Wayne Stone, 54, New Albany, possession of a syringe, false informing
Angela Kay Caulk, 49, New Albany, warrant
RELEASED
Chis David Miller, 55, Lanesville, warrant (felony), warrant (felony)
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