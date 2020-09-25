CLARK COUNTY

BOOKED-IN

Dalton Zollman, 21, Memphis, warrant (felony)

Kyle Jacob Leverett, 38, New Albany, warrant (felony), warrant (felony), warrant (misdemeanor), warrant (misdemeanor)

Nathan Owen Hines, 28, Floyds Knobs, warrant (misdemeanor)

Penny Hess, 32, Indianapolis, warrant (felony)

Bruce Wayne Holt Jr., 32, Jeffersonville, theft: motor vehicle, residential entry (burglary/breaking and entering)

Dale Alan Brown, 57, Jeffersonville, residential entry (burglary/breaking and entering), residential entry (burglary/breaking and entering), theft: motor vehicle parts or accessories - value of property is $750 to $50,000

Nicholas Lee Clark, 28, Louisville, warrant (misdemeanor)

Michael Darran Smith, 42, Jeffersonville, warrant (felony)

Deanna Metzing, 56, New Salisbury, warrant (misdemeanor)

Kori Lee Sumner, 23, New Albany, warrant (misdemeanor)

Joshua Christoper Drury, 46, Louisville, warrant (felony)

Brandon S. White, 34, Lanesville, warrant (felony)

Sean Ray Withers, 41, New Albany, warrant (felony), possession of methamphetamine, theft from building (under$750)

Stephanie Marie Smith, 38, Henryville, warrant (misdemeanor)

Shanna Grace Guffey, 43, Charlestown, warrant (felony)

RELEASED

Kalab Ray Golden, criminal tresspass, prior conviction for same property

April Nicole Matherly, disorderly conduct

FLOYD COUNTY

BOOKED-IN

Nelson Jacob Emery, 25, New Albany, warrant (felony), warrant (felony)

Anthony David Eichler, 36, Georgetown, warrant (felony), warrant (felony), warrant (felony)

Jennifer Nicole Foster, 37, city at large, disorderly conduct

Nicholas Scott Thompson, 30, New Albany, warrant (felony)

George Troy Zearing, 53, New Albany, warrant (felony)

Santana Marie Whitman, 30, New Albany, warrant

Ryan Kyle Gibson, 30, Clarksville, OWI

Anthony Wayne Stone, 54, New Albany, possession of a syringe, false informing

Angela Kay Caulk, 49, New Albany, warrant

RELEASED

Chis David Miller, 55, Lanesville, warrant (felony), warrant (felony)

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