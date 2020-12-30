CLARK COUNTY
BOOKED-IN
Jeremy P. Karlin, 30, Jeffersonville, warrant (felony)
Corey Jacob Sheridan, 25, Clarksville, intimidation with a weapon
Gina Renee Aemmer, 52, Floyds Knobs, warrant (felony)
Vincent N. Hoover, 43, Greensburg, warrant (felony)
Joseph Manning, 42, Shepherdsville, KY, theft: motor vehicle, false informing/reporting-all other
Sheldon M. Blackburn, 25, city unknown, warrant (felony)
Erika Jackson, 28, Louisville, OWI, OWI
RELEASED
Christopher Edwards-Flowers Fry, 27, Jeffersonville, intimidation with a weapon
FLOYD COUNTY
BOOKED-IN
Gary W. Schüler Jr., 26, Memphis, warrant
Joshua A. Thomas, 27, New Albany, warrant
Raymond V. Neal, 44, Louisville, warrant
Tiffany J. Hart, 34, Hopkinsville, KY, warrant
Amy M. Haggard, 27, New Albany, warrant
Carl R. Cottrill, 28, New Albany, burglary, theft
Ariel E. Giles, 26, New Albany, OWI, OWI endangerment
Mary E. Lynch, 56, Floyds Knobs, OWI manner that endangers, OWI .15 or more, OWI prior
Cara L. Melton, 48, New Albany, warrant
Josue M. Armendariz-Penaherrera, 19, Sellersburg, possession of marijuana
Tierra S. Winburn, 27, Jeffersonville, warrant
Brad A. Shultz, 44, Greenville, warrant
Justin D. Vaughn, 41, Jeffersonville, warrant
RELEASED
NONE
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