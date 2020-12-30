CLARK COUNTY

BOOKED-IN

Jeremy P. Karlin, 30, Jeffersonville, warrant (felony)

Corey Jacob Sheridan, 25, Clarksville, intimidation with a weapon

Gina Renee Aemmer, 52, Floyds Knobs, warrant (felony)

Vincent N. Hoover, 43, Greensburg, warrant (felony)

Joseph Manning, 42, Shepherdsville, KY, theft: motor vehicle, false informing/reporting-all other

Sheldon M. Blackburn, 25, city unknown, warrant (felony)

Erika Jackson, 28, Louisville, OWI, OWI

RELEASED

Christopher Edwards-Flowers Fry, 27, Jeffersonville, intimidation with a weapon

FLOYD COUNTY

BOOKED-IN

Gary W. Schüler Jr., 26, Memphis, warrant

Joshua A. Thomas, 27, New Albany, warrant

Raymond V. Neal, 44, Louisville, warrant

Tiffany J. Hart, 34, Hopkinsville, KY, warrant

Amy M. Haggard, 27, New Albany, warrant

Carl R. Cottrill, 28, New Albany, burglary, theft

Ariel E. Giles, 26, New Albany, OWI, OWI endangerment

Mary E. Lynch, 56, Floyds Knobs, OWI manner that endangers, OWI .15 or more, OWI prior

Cara L. Melton, 48, New Albany, warrant

Josue M. Armendariz-Penaherrera, 19, Sellersburg, possession of marijuana

Tierra S. Winburn, 27, Jeffersonville, warrant

Brad A. Shultz, 44, Greenville, warrant

Justin D. Vaughn, 41, Jeffersonville, warrant

RELEASED

NONE

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