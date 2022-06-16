New Albany High School honor roll for second semester of 2021-2022 school year.
Grade 9 – All A
Emery Raye Archibald, McKenna Ellen Baird, Aubrey Madison Benningfield, Peyton Elizabeth Brown, Kaytlin Rose Cahill, Asher Ahmad Chaudhry, Jordan Jacob Clark, Audrey Elizabeth Clayton, Shelby Lynn Costa, Stacey Kate Elliott, Jacob Michael Evaldi, Tyson Glen Garmon, Elena Monserrath Godinez, Cole Anthony Grinar, Ava Nicole Hayes, Yair Kevin Hernandez Martinez, Yoselin Hernandez-Lazaro, Ricardo Hernandez-Martinez, Alexis Rayne Hood, Franklin Lloyd Joseph Hornsby, Dayven Scott Houchins, Carmen Olivia Howard, Keira Christine Julian, John Maddox Kaiser, Kennedy Monroe Libka, Danae Martha MarQuand, Tyler Martin McMillen, Abigail Lorraine Mercer, Mary Evelyn Mingus, Alexia Catherine Moderau, Ty JunXing O'Neal, Stella Sophia Read, Kurtis William Joshua Rissler, Kenyella Mayiana Rutledge, Olivia Quinn Saydera, Collin Randall Shepherd, Garrett Hunter Skeens, Eli Matthew Spangle, Grace Adele Stevens, Lila Ann Waters, Yinhai Ricky Weng, Ezra Josiah Woods, Colin William Workman, Ivy Grace Yeker, Lauren Elizabeth Yowell
Grade 9 – A/B
Savanah Jo Allen-Farnsley, Kaelyn Ashley Baker, William Davis Barber, Alyssa Rae Berryman, Haley Rebecca Bowden, Elliott Griffin Braun, Kadence Lee Brown, Kadin Thomas Bush, Addison Marie Byerley, Addison Campisano, Ellory Sue Coffey, Micah Nicholas Collins, Memphis Dean Condra, Madalyn Renee Cooley, Sophia Marie Corley, Bree Maree Cottongim, Ellie McCullough Dablow, Ayden Liam Daugherty, Amani Veronica Dickens, Gabrielle Valane Doss, Hugh Scott Doty, Isaiah Odongo Earley-Ochwada, Makayla Hope Elkins, Addilynn Marie Elmore, Brisa Elena Farr, Jacob Kyle Gilley, Seth Edward Goodman, Braxton Alexander Grasty, Isaiah Mickel Green, Ellis Bauer Gregory, Jariah Lavette Griggs, Landon McGraw Gum, Kiersten Marie Hash, Audrey Clara Haworth, California Henderson, Elena Herrera, Ella Paige Higbie, Tahronnicholas William Adonis Hindle, Samuel Anthony Hinton, James William Hoffman, Dayton Marcel Impellizzeri, Stephen Meredith Ingle, Ciara Mariah Jackson, A'Kayla Elise Jones, Jacob Samuel Kennedy, Bailee Denea King, Mykaela Alexus Lee, Izabella Brooklynn Paige Lukemeier, Alondra Victoria Rose Martinez, Aidan Joseph Matheny, Kaydon Wallace McCurdy, Hazel Love Mestrovich, Ava Mae Minich, Cole Aiden Montgomery, Jack Ryan Moutardier, Quinn Patrick Murphy, Jada Michelle Nathan, Preslava Krasimirova Nedelcheva, Laken Jade Nichols, Kaylin Amber Pearl, Jacob Hunter Pendleton, Roberto Perez Moran, Janee Nickole Powell, Jason Aaron Proctor, Bryan Landon Ramirez, Gavin Bruce Rand, Graci Leigh Elizabeth Robinson, Jaden Michael Robison, La Nijha Marie Rodgers, Isabel Sol Rodriguez, Sean Killian Rose, Alexis Breanna Ross, Addison Brea Ruiz, Danna Sanchez, Christian Jair Luis Sans, Rylan Cooper Schrink, Rebecca Faye Seewer, Sophia Lynn Sharp, Kyra Brooke Shaughnessy, Isaiah Alexander Simon, Jaden Faye Sinclair, Kaden Riley Slone, Brayden Everett Smith, Tori Dawn Snider, William Grant Sowle, McKenna Nicole Weisbach Stewart, Claire Elizabeth Stock, Aubrey Lynn Summers, Reese Raquel Tiesing, Jacob Scott Timberlake, Claire Louise Trusty, Logan Scott Turner, Mason Robert Utley, Indiana Jabez Van Zandt, Nikita Marcus VanSlyke, Dwayne Afumbom-Yuh Waingeh, Tori Walton, Olivia Grace Weber, Ronald Leon Webster, Abigail Anna White, Brandon Michael Whitis, Jaliyah La'na Williams-Pinkney
Grade 10 – All A
Kayla Eden Brooke Ashworth, Rubi Gabrielle Castrejon Barbour, Annika Jolie Brooks, Lauren Eva Clark, Elijah Cartez Crowdus, Charlotte Mae Fisher, Gabriella Juliet Higdon, Kinnley Ann Higgins, Brandon Howe, KiLeigh Marie Jackson, Chance Joseph Phillipy, Henry Aaron Shears, Carlee Reece Smith, Emma Nicole Stepro, Ethan Alvie Stewart, Ethan Michael Turner, Anna Hope Walton, Nevaeh Rose Youngs
Grade 10 – A/B
Peyton Marie Agnew, Oscar Bernal, Chloe Michelle Bernhart, Gabrielle Nicole Bigenho, Christopher Logan Byerly, Megan Elizabeth Cain, Brayden Caswell, Makayla Renee Corbett, Ryleigh Nicole Couch, Gavin Bryce Craig, Brianna Dailey, Jerardo De Jesus, Tyler Joseph Dorman, Claire Michelle Duggins, Destiny Rae Elder, William Zachary Fleming, Angel Misael Flores, Chloe Elizabeth Fromme, Carter Edward Gammons, Devin William Givens, Christopher Matthew Guest, Cyra Marie Hall, Alexandria Berlynn Heintz, Ricardo Hernandez, Marin Alexa Higbie, Katelyn Erin Higgins, Marissa Noelle Higgins, Samuel David Jaggers, Mackenzie Lane Kahl, Stella Shreve Klaus, Colin Asher Kruer, Peyton Elizabeth Lamb, Talon Timothy Lee Lamb, Addison Lynn Loesch, Julia Nicholle Logsdon, Emely Monserrat Martinez, Zachary Nelson McMahan, Jada Nicole Miles, Kylie Dawn Mumaw, Hannah Paige Nugent, Logan Jaymes Papp, Tirth Mukesh Patel, Rowan Elizabeth Phillips, Olivia Reine Randall, Emilio Rangel-Galvan, Dale Allen Redmon, Nicole Madison Richert, Christopher Edward Riddle, Kaden Lang Rogers, Henry Grant Ryan, Issac Antonio Sanchez-Lopez, Benjamin Scott Seigel, Amelia Rose Sekula, Anna Emily Sekula, Armond Ayub Shepherd, Dimitar Nikolaev Slavov, Sterling Ray Stepro, Gage Christopher Stice, Laiken Alivia Swinney, Oliver Miles Trueblood, Keerah Nevaeh Turner, Morgan Renee Tyler, Chelsea Isabella Werner, Katherine Marie White, Karisma Skye Woodlock, Lily Marie Wray, Jonah Ryder Young
Grade 11 – All A
Austin Cole Bilbro, Cimara E Briggs, Jerrett Xavier Brooks, Alexandra Lee Carlyle, Liliana Marie Chase, Karli Grace Clemons, Karissa Rae Crady, Jaila AnneMarie Crawford, Ishamel Jacob Dearing, Lila Michelle Endres, Kurt Jeffrey Geron, Janai Daniela Gonzalez, Addison Nicole Harvey, Baldemar Hernandez-Martinez, Brayden Dean Hurst, Benjamin A. Jacobs, Ryley Madison Kennedy, Ray John Larberg, Robert Blain Lawson, Lucas David Lengle, Aidan T. Lord, Abigail Martinez, Jackson Alexander Mehling, Claire Faith Meyer, Lily Grace Meyer, Andie Nicole Miller, Keith Robert Miller, Mehari Ali Milton, Kyleigh Michelle Moran, Ana Elia Moran Castillo, Rowan Hewitt Murphy, Wesley David Omerso, Payten Elizabeth Pyrdum, Rubi Sanchez Lazaro, Eavie Rose Smith
Grade 11 – A/B
Joshua Anthony Aemmer, Shayla Bree Aldrich, Josie Marie Anderson, Jaydon Lee Beanblossom, Tyra Katherine Berry, Gracie Elizabeth Brown, Andrew Nicholas Cahill, Alondra Cristina Carlos-Mateo, Cooper Keith Case, Dakoda Allen Cash, Sarah Coriel Chapman, Emily Marie Cooper, Jayla Shannon Cousins, Maci Lynn Crone, Sydney Hope Crosser, Elaina Kelise Culpepper, Carter Evan Davis, Gus Miller Dickman, Summer Rae Dierking, Sebastian Robert Doss, Tierra Marie Evans, Nicholas Nolan Fields, Lexi Kaitlin Funk, Presleigh Dale Gavin, Peyton Nathaniel James Gwaltney, Gavin Mark Hamilton, Jane Mi Lynn Han Masek, Abigail Lauren Hayes, Rileigh Marie Heath, Morgan Paige Heeke, Jasmine Hernandez-Lazaro, Nathan James Hilkey, Aaron James Holland, Lilliana Li Ting Hollis, Tyler Cameron-Cordell Hunter, Victoria Marie Hutt, Lucas James Iredale, Macy Marie Jacobs, Sarah Elizabeth Jefferson, Marissa Reese Jennings, Bryan Stiven Jimenez Santos, Madison Ann Kahl, Kaydence Noel Kaiser, Seth Hunter Kaiser, Adyson Dottie Key, Claire Nichole Kochert, Davis Patrick Krebs, Nicholas Ty Langley, Kayley Breann Linne, Lauren Adair Lopp, Hunter Lee Malloy, Keila Ayelen Martinez, Stephanie Natalie Martinez, Katelynne Laura Ann McCutcheon, Jordan Hannah Meurer, Lana Rose Money, Tariq Ziyad Musaffar, Alex Carter Needy, John Matthew Orr, Darlene Alexandra Ashleen Padilla, Cynthia Cheyenne Palmer, Andon Noah Payton, Samuel Henry Potter, Nicolas James Prince, Jaquelin Ramirez Trejo, Gabriella Rodriguez-Gandara, Riley Grace Sawyer, Natalie Bennett Saydera, Pierson Lee Scott, Madison Caiton Shimfessel, Keaton Alexander Smith, Kylyssa Dawn Smith, Alexander Ramon Sprinkle, Reese Erin Lee Stivers, Dakila Vontries Stockton, Abigail Lakin Swarens, Alaina Grace Walker, Quneisha L Wardford, Eve Catherine White, Aryanna Rayne Wilson, Sierra Totsiyaa Zamorano, Jordan Edgar Zinious, Sydney Elise Zuckschwerdt
Grade 12 – All A
Mariana Angeles Martinez, Alexis Jena Ball, Kaden Scott Deckard, Elizabeth Hailey Domagalski, Abram Charles Frantz, Andrew Todd Garrison, Connor William Harris, Haylie Ruth Harvey, Noah William Johnson, Kaleb Kruer, Peyton Riley Lewe, Gretchen Kay Minich, Isaac Thomas Minton, Abigail Kay Moutardier, Joy Amaris Robinson, Lanie Noelle Scharlow, Cooper McKinley Smith, Zachary Tyler Stepp, Amelia Grace Tandy, Alexis Lynn VanTassell
Grade 12 – A/B
Alexandra Ell Adams, Elivia Jane Addison, Tyler Ray Alexander, Christian Xavier Bass, Ryan Christopher Betsch, Matthew Franklin Bishop, Tucker Joseph Biven, Caleb Jackson Blanton, Gavin Michael Brogan, McKenna Rae Brown, Shelby Jane Brown, Abigail Jo Byrnes, Alexia Renee Carroll, Emily Claire Caufield, Carson Shane Chandler, Muskaan Shahzad Chaudhry, Johnathan Scottsdale Clifton, Madison Nicole Cooke, Caleb Dai, Ganton Lynn Darensbourg, Sandy De Jesus, Olivia Brooke Driggers, Drew Scott Farnsley, Gillian Alexandra Fenwick, Chelsie Mae Glover, Emma Katherine Cuba Green, Alexis Harmony Hardesty, Analiese Lillian Hickman, Nathaniel Cooper Higbie, Brianna Nicole Hiser, Zaisha Aree Johnson, Zoe Adrianna Jones, Anthony Jacob Kleehamer, Abigail Marie Knoop, Dylan Michael Koenig, Christyn Ann Luallen, Jorge Martinez-Galvan, Madison ReLynn Masterson, Logan Spencer McLaughlin, Megan Jolie Meadows, Austin Clayton Miller, Andrea Encarnacion Moran, Ariana Moran Castillo, Leonardo Munoz Ortiz, Dick Ni, Megan Marie Nichols, Cole Allen Nicolas, Mya Kristine Ong, Eric Robert Peace, Piper Mae Prince, Elliott Gabriel Quillo, Madison Shyann Scalf, Olivia Blaire Schrink, Lillian Elizabeth Scott,Teodora Nikolaeva Slavova, Kaylin Alyviah Smith, Gavin Scott Thompson, Hadley Reese Thompson, Aliya Grace Utz, Chad Dalton Walker, Girah Joi Williams
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