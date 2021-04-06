New Albany High School has released its honor roll for the third quarter grading period.
GRADE 9 — All A
Nathaniel Allen Adkins, Areli Angeles Martinez, Rubi Gabrielle Castrejon Barbour, Chloe Michelle Bernhart, Hunter Dakoda-Ray Burdine, Sophia Grace Cissell, Lauren Eva Clark, Samara Kay Cornett, Elijah Cartez Crowdus, Skylar Bradley Cunningham, Tyler Joseph Dorman, Claire Michelle Duggins, Destiny Rae Elder, Alex James Eversole, Charlotte Mae Fisher, Chloe Elizabeth Fromme, Christopher Matthew Guest, Skylar Jane Haymaker, Marin Alexa Higbie, Gabriella Juliet Higdon, Kinnley Ann Higgins, Brandon Howe, KiLeigh Marie Jackson, Dey’aisa Nicole Jones, Mackenzie Lane Kahl, Peyton Elizabeth Lamb, Madyson Isabella Lee, Addison Lynn Loesch, Sara Jay Miller, Kylie Dawn Mumaw, Tirth Mukesh Patel, Xaviera Jade Poole, Nathan David Samsel, Issac Antonio Sanchez-Lopez, Benjamin Scott Seigel, Anna Emily Sekula, Katelynn Michelle Semar, Dimitar Nikolaev Slavov, Carlee Reece Smith, Laiken Alivia Swinney, Edward Earl Terry, Oliver Miles Trueblood, Morgan Renee Tyler, Anna Hope Walton, James Michael Zipp
GRADE 9 — A/B
Alexis Chloe Angeles, Alysia Marie Bailey, Gabriella Marie-Nichole Bouchey, Patricia Giselyne Bouillon, Christopher Logan Byerly, Priscilla Marie Byrd, Brayden Caswell, Beautifull Princess Ajuliun Childs, Omarion Malik Cole, Braden Cooper Collins, Gavin Bryce Craig, Felicity Jade Cunningham, Brianna Dailey, Lane Corinne DeMotte, Noelle Rai Fawcett, Isabelle Marie Fenwick, William Zachary Fleming, Angel Misael Flores, Cayla Carol Frierson, Stephen Gaetano, Luis Paul Gallardo, Carter Edward Gammons, Autumn Brooke Gullett, Griffin Michael Hampton, Bradley Erinn Harp, Katelyn Erin Higgins, Samuel David Jaggers, Emma Jane Johnson, Avarey Lynn Kiesler, Landen Chase Kirk, Stella Shreve Klaus, Colin Asher Kruer, Layla Makenzie Lockard, Chase Edward Loesch, Julia Nicholle Logsdon, Rebeca Lopez, Jayvee Pastoral Marasigan, Emely Monserrat Martinez, Zachary Nelson McMahan, Nora Lucille Meyer, Madison Lou Ann Mullis, Emerson Blythe Murawski, Josey Lynn Neidiffer, Yahir Noveron-Martinez, Hannah Paige Nugent, Monica Sarahi Ordonez, Logan Jaymes Papp, Maliya Nycole Powell, Thomas Michael Powell, Olivia Reine Randall, Dale Allen Redmon, Christopher Edward Riddle, Kaden Lang Rogers, Emil Lehem Rutz, Henry Grant Ryan, Gage Scott Schmidt, Conner Davis Self, Henry Aaron Shears, Bryce Alan Sheffield, Armond Ayub Shepherd, Autumn Dawn Sunshine Smith, Malik Izaiah Smith, Brayden Thomas-Clinton Sprigler, Keeley Layne Taylor, LaMon Kashawn Tyler, Gabriel Wade Whalen, Lily Marie Wray, Zakke Riley Youell, Jonah Ryder Young
GRADE 10 — All A
Lukas B. Brewer, Cimara E. Briggs, Andrew Nicholas Cahill, Karli Grace Clemons, Jaila AnneMarie Crawford, Maci Lynn Crone, Allison Joanna Crosser, Elaina Kelise Culpepper, Ishamel Jacob Dearing, Lila Michelle Endres, Kyauna Lee Ann Giles, Janai Daniela Gonzalez, Baldemar Hernandez-Martinez, Aaron James Holland, Ray John Larberg, Lauren Adair Lopp, Abigail Martinez, Britney Yamilet Martinez, Jackson Alexander Mehling, Jordan Hannah Meurer, Hallie Renee Nance, Alex Carter Needy, Wesley David Omerso, Andon Noah Payton, Nicolas James Prince, Payten Elizabeth Pyrdum, Julia Pamela Ramirez Trejo, Kylie Anne Robinson, Natalie Bennett Saydera, K’Anna Pearl Standard, Dakila Vontries Stockton, Alaina Grace Walker, Isabella Celine Weber, Sierra Totsiyaa Zamorano
GRADE 10 — A/B
Trenton Westley Arnold, Jasmine Paige Barger, Mathew Alan Batovsky, Alton Ray Belcher, Austin Cole Bilbro, Ava Ann-Jolie Brewer, Hunter James Jaxson Burke, Kyleigh Taylor Nicole Burke, Alexis Jade Caldwell, Alondra Cristina Carlos-Mateo, Dakoda Allen Cash, Sarah Coriel Chapman, Ashlyn Ann Louise Clifton, Sydney Hope Crosser, Genesis Marie Crouse, Quinlynn Paige Cunningham, Chloe Ann Davidson, Carter Evan Davis, Gus Miller Dickman, Summer Rae Dierking, Nicholas Nolan Fields, Jamie Lynn Gaetano, Kurt Jeffrey Geron, Pharan Jo Leigh Gill, Gavin Mark Hamilton, Rileigh Marie Heath, Morgan Paige Heeke, Jasmine Hernandez-Lazaro, Luke Robert Hoffman, Don Scott Houchins, Penelope Shirley Ann Huff, Macy M Jacobs, Sarah Elizabeth Jefferson, Bryan Stiven Jimenez Santos, Kaydence Noel Kaiser, Cedria Keiler, Claire Nichole Kochert, Abigail Marie Lewis, Aaron T. Lord, Stephanie Natalie Martinez, Claire Faith Meyer, Lily Grace Meyer, Andie Nicole Miller, Keith Robert Miller, Mehari Ali Milton, Lana Rose Money, Ana Elia Moran Castillo, Kyleigh Michelle Moran, Mariane Moran, Rowan Hewitt Murphy, Darlene Alexandra Ashleen Padilla, Kennedy Anna Pease, Madagan Kaelie Perry, Haley Ritchie, Rubi Sanchez Lazaro, James C. Schrimp, Madison Caiton Shimfessel, Eavie Rose Smith, Ra’Kya Amillion Smith, Abigail Lakin Swarens, Amber Nichole Thomas, Landon Jeremy Tiesing, Charlee Ann Turner, Quneisha Wardford, Eve Catherine White, Lillian Ruth Yates
GRADE 11 — All A
Mariana Angeles Martinez, Ella Svetlana Daily, Analiese Lillian Hickman, Emery Grace Jackson, Noah William Johnson, Kaleb Kruer, Ashley Nicole Lee, Jorge Martinez-Galvan, Logan Spencer McLaughlin, Isaac Thomas Minton, Quincy Charles Rainey, Lanie Noelle Scharlow, Lillian Elizabeth Scott, Zachary Tyler Stepp, Zaira Velazquez-Sanchez, Giavanna Elizabeth Yowell
GRADE 11 — A/B
Kendre’ Finn Allen, Matthew Franklin Bishop, Caleb Jackson Blanton, Sean Alexander Broughton, Charlize Lynn Brown, McKenna Rae Brown, Antwoine Trevare Burnside, Abigail Jo Byrnes, Keyton Eliah DaKodan Carothers, Brianna Nicole Case, Emily Claire Caufield, Chloe Rose Chaffin, Carson Shane Chandler, Muskaan Shahzad Chaudhry, Anasha Shanell Crowdus, Landen Michael Darst, Kaden Scott Deckard, Elizabeth Hailey Domagalski, Olivia Brooke Driggers, Chandler Matthew Edmonson, Chelsey Ellen Elswick, Drew Scott Farnsley, Connor William Harris, Haylie Ruth Harvey, Emily Alease Headley, Gabrielle Dawn Johnson, Myles Edward Johnson, Abigail Marie Knoop, Dylan Michael Koenig, Isabella Rose Lawson, Peyton Riley Lewe, Alexia Aylin Lopez Mendez, Christyn Ann Luallen, Jessica Michelle Martinez, April Sue Grace McGaren, Megan Jolie Meadows, Arely Mendoza-Lopez, Austin Clayton Miller, Gretchen Kay Minich, Ariana Moran Castillo, Andrea Encarnacion Moran, Michelle Yvette Moran, Abigail Kay Moutardier, Leonardo Munoz Ortiz, Dick Ni, Cole Allen Nicolas, Jasmine Marita Pantoja, Piper Mae Prince, Elliott Gabriel Quillo, Joy Amaris Robinson, Juan Manuel Sandoval-Delfino, Abigail Lydia Sekula, Bethany Chanelle Sheckles, Teodora Nikolaeva Slavova, Kaylin Alyviah Smith, Hadley Reese Thompson, Taylor Nicole Treat, Aliya Grace Utz, Alexis Lynn VanTassell, Virginia Maddox Vish, Chad Dalton Walker, Alexis Renee Williams, Nathan Michael Wood
GRADE 12 — All A
Brianna Lynn Alleyn, Michael Cristopher Arnold, Grace Chambers Barber, Layne Marjorie Burke, Cyanne Ave Celestin, Praveen Chirumamilla, Achosha Re’Shey Clarke-Fisher, Elizabeth Ellen Genice Cox, Michael Edward Crowe, Jasmine Marie Hensley, Lukas James Knoy, Julius Gabriel Buba Kruer, Alexis Shae Lewis, Emma Parker Lopp, Owen Daniel Mager, Calvin Marichal, Bree Ann Martin, Garett Russell Nash, Kyle Ray Peerce, Nicolas Xavier Pelkey, Jose Guadalupe Pineda Alcantar, Jade Noel Rivera, Caleb Michael Trimble, Caleb Alexander Walston, Jared Christopher Welch, Nicholas Todd Wood
GRADE 12 — A/B
Julissa Marlene Argueta, Caroline Mei Barbieri, Ceniyah Dyon Barker, Jackson Lee Beard, Kaylee Danielle Belcher, Clark Avery Bennett, Alexandria Grace Blackburn, Hailie Breann Boyd, Niaya Marie Snow Byrd, Peyten Sue-Anne Catchpool, Jordan Carmen Angelo Coats, Elise A. Conrad, Nicole Leeann Dale, Kyla Joyce Dawn Davis, Mackenzie Doolittle, Shalynn Michelle Embry, Madeline Faith Fisher, Kelly Ann Gerka, Makenzie Jade Gibbs, Jerika Devin Gilley, Lorelie Guzman Bermudez, Kindle Leigh Hickey, J’Angelo Da’Sean Huddleston, A’Nyha Evette Jefferson, Ava Grace Jones, Noah Andrew Lockwood, Jasmine Macpherson, Brayden Scott Marcum, Lucas Levi Marker, Aaron Matthew Martin, Aubrey Lee Mattingly, Luke Aaron Meyer, Mitchell Jaye Meyer, McKinsey Maria Morgan, Benjamin Dewayne Powell, Cole William Proctor Lekha Pallavikrishna Reddy, Kaitlyn Shea Reisinger, Ally Lynn Sharp, Joan Montgomery Stock, Emery Beth Tanksley, Jackson Edward Vaughn, Lawrence Alun Jennings Welliver, Kaia Blue Wells, Anna Faith Williams, Clara Elizabeth Worrall, Nancy Zheng
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