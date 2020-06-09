Indiana University Southeast has announced its spring 2020 Dean’s List and Chancellor’s List for Clark and Floyd counties.
CHANCELLOR’S LIST
Borden
Michael Caden Bobay, Aubryn Lybdon Crotchett, Noah Frederick Matzke, Somerville R. Nolan, Kyleigh Avery Ott, Katelyn Schafer
Charlestown
Mark William Daugherty, Courtney Jean Doty, Chase Fellows, Jessica Neely, Ethan Palazzo, Jacqueline R. Stoner, Deborah M. Stucky, David Michael Young
Clarksville
Ashley Nicole Berry, Emma Ryan Flispart, Jason Wayne Gallavin, John David Hall, Emma S. Hedrick, Sydney Shea Hennesy, Tyler Schickel, Hannah Nicole Sweet, Sarah Truman, Lorna-Mae Ward, Daniel Patrick Slattery Weber, Shyanna Dawn Wright
Floyds Knobs
Phoebe Marie Bierman, Tony William Engle, Eden F. Harmon, Madison Marie Meers, Jesse Lucas Moberly, Madeline Jane Probus, Ashley Brooke Roberts, Halee L. Tanner
Georgetown
Sarah Anne Bacher, Jordan Zachary Bales, Elizabeth Ann Bobbitt, Mckenzie Louise Brown, Mikayla Marie Cline, Erin Elisabeth Coulson, Lauren Kathleen Downs, Alexa Jae Jones, Sarah Michelle McNeill, Peyton M. Pierce, Charlie Benjamin Sandifer, Alexa Sheffield
Greenville
Cameron Michael Ragan, Jade Renae Schenck, Rebecca West
Henryville
Justin Mitchel Browbn, Amber Dawn Graves
Jeffersonville
Haley Alyse Adams-Lemaster, Alexis Ann Bassett, Brooklyn Ra Bruner, Bradley Cross, Leilani Lynn Davis, Shaina Demoss, Amber Dumstorf, Madison Leigh Frederick, Zachary Keith Giuffre, Chase A. Howard, Ryan C. Hurst, Zaid Khaja Hussain, Jade Lynne Keith, Kayla Ashley Kimberlin, Maira Kusherova, Tiffanni Camille Mathis-Carroll, Kaylee N. Mayfield, Destiney Michelle Metz, Kenneth Alan Mudd, Lindsey M. Nelson, Brittany Pearl Ngo, James Conrad O’Brien, Amber Grace Schlosser, Reynaldo Sierra-Escobedo, Haley Capri Swafford, Alexa Leigh Waldrip, Emily Rose Williams
Marysville
John Combs, Breanna Renee Doss, Shelby Grace Wills
Memphis
Kayla Michelle Hedrick, Andre Staley, Maursey Ann Marie Thomas, Hannah Jane Vincent
Nabb
Savannah Brooke Raines
New Albany
Madison L. Alvey, Sara Ann Betsch, Kia Black, Cory Matthew Byers, Cicely Grace Ray Calilung, John Patrick Cooke, Tori Dineen, Jason M. Drane, Matthew Wayne Edgell, Amberly Endris-Burns, Indianaeg E. England, Mckenzie Charlene Farnsley, Christopher David Grimm, Cheyenne M. Helton, Kileigh Hope Hobson, Jennifer Lewis,Triton Alexander Martin, Emily Lynn Mathews, Eric Micco, Miranda Kaye Miller, Drew D. Mowery, Jasmin Owens, Dee Pavey, Kevin Thomas Rees, Aurora Robinson, Lindsey Rutherford, Tera E. Sigafoos, Rebekah Amy Smith,Alexis Marie Spangle, Katie Sproles, Christina E. Warren, Cassidy Ann-Marie Waters, Melissa Wiles, Amy Sue Yoder
New Washington
Devin Dwayne Combs
Sellersburg
Garrett James Atkins, Noah D. Barnes, Katelyn Elizabeth Butler, Brandon L. Collier, Zion M. Emond, Sammy Lynn Key, Jesse S. Main, Cooper Jordan Martin, Jordan Karis Mckinley, Jennifer Lynn Orr, Rachel Catherine Street, Caleb J. Stultz, Alex Warner
DEAN’S LIST
Borden
Jakob W. Jawor, Jessica Ann Kay, Austin Taylor Mathis, Samuel James Moore, Aubrey Lynn Moore, Dawson Elliott Nale, Richard Samuel Pangburn, Hannah Nicole Ray, Josie Renee Voyles, Ashleigh Nicole Woods
Charlestown
Alyssa S. Alsept, Brenley Marie Berger, Allana Shea Brock, Madison M. Christy, Trey Anthony Crace, Marianne Dennis, Kylen Wesley Farmer, Elizabeth Sonja Gillenwater, Dalton Cody Johnson, Zoe Anne Jones, Elizabeth A. Leis, Lauren Mason, Maxwell D. Mitchel, Lauren Elizabeth Pennington, Dilia Darileth Perez, Natalie Pinedo Jr., Grace Elizabeth Sellers, Lucas Jordan Sever, Leah Brooke Sherrill, Destiny N. Sparrow, Kaycee L. Stiffey, Lexie J. Waiz, Valerie Jo Webb, Aaron Arthur Williamson, Thomas Earl Woods, Isabelle Lee Zimmerman
Clarksville
Dianna Adi, Brittney M. Amick, Connery Jackson Bailey, Remington Kaylyn Bowman, Bailey R. Cain, Amy Catt, Latasha Renee Croft, Alix Davis, Christopher Ellis, Brooke Morgan Foster, Sabrina Ariel Friend, Jareth Todd Gaddis, Van Harden, Rebecca Carol Hellinger, Amanda Hernandez Perez, Constance Joanne Howlett, Kendall Laine Jackson, Anthony Derell Johnson, Kennedy Paige Johnson, Joseph Leyden Kelley, Bridgette Lynn Koch, Charles Henry Lauffer III, Ruthie Mcdonald, Sydney E. McGhee, Kelli Renee Peace, Brent Robert Potter, Michelle Ashley Quackenbush, Lindsay Nicole Richmer, Brandon B. Scott, Rebecca Elizabeth Taylor, Jesse O’Connor Zoeller
Floyds Knobs
Kyler W. Anderson, Alex Baker, Megan R. Biggerstaff, Eli Scott Bolus, Leanna Michelle Campbell, Bailey Nicole Combs, Kayli Dempster, Caroline Rose Eckart, Trinity M. Edling, Grayson Zoeller Edwards, Stephanie Marie Ford, Hannah Emmaline Fults, Lucas Charles Gettelfinger, Amanda Morgan Goodridge, Cassy Brooke Goodridge, Kabrina Jean Hammel, Rachel Ellen Hoffmann, Jacob Andrew Hoffmann, Peter Christopher Hyle, Emily Renee Jecker, ,Michelle Elizabeth Jecker, Kendall N. Kaiser, Stephen Noah Kirtley, Mikayla Christine Koch, Erin Celeste Korb, Nicole Marie Kruer, Abigail Brooke Lawrence, Kelsey Jo May, Makenna Elizabeth Moravec, Jacob R. Mussell, Colton I. Nash, Cassandra Jane Overbey, Kyle Poe, ,Gabrielle Christina Quire, Nicole D. Rogue, Camden Phillip Roos, Alexis Nichole Schindler, Libby Sobieski, Raegan A. Sprigler, Zachary James Spurgeon, Katelyn Justine Uhl, Madeline J. Ulaszek, Tiffany Phuong Thao Vu, Kevin James Wade, Matthew White, Lauren Abigail Winchell, Mackenzie Rae Wortham, Brittany Michelle Wright
Georgetown
Paige Marie Eileen Adams, Alyssa M. Akermon, Brandon Michael Baugh, Zachary Randall Bent, Abby Michelle Bigler, Cheyenne Nicole Scout Brown, Hannah Bubnar, Andrew David Burns, Gwendolyn G. Chaleunphonh, Dalton Dakota Drexler, Austin Doyle Dyer, Kaitie Lea Garing, David William Garrett, Holly Elizabeth Gavin, Clayton Mitchell Gulley, Annie Isabella Hunchman, Carmen Elise Kurk, Cian Jonah Larison, Adam Michael Maupin, Rj Mayhew, Blaine A. Miller, Michael Andrew Mills, Madison Nichols, Izzy Kay Niece, Molly Marie Ottersbach, Bryce P. Polk, Laura Michele Ryan, Savannah Jewell Schroering, Lindsey M. Scoggins, Austin Thomas Swartz, Bailey Elise Warren, Taylor Renee Willhoite, Laura Abbygail Zachow
Greenville
Will Patrick Canning, Madelynn N. Farris, Kaitlyn Kathleen Gordon, Mackenzie Hashem, Latonia J. Mcmillan, John Michael Moss, Isabelle R. Mullins, Garland W. Noel, Luke Robert Pruitt, Baylea Morgan Pruitt, Emma Claire Genevieve Scheldorf, Mary Emily Schroeder, Braden Joseph Schroeder, Samantha Lucille Yaden, Laura Ann Zoeller, Allison Taylor Hayes,
Henryville
Ed Davis, Austin W. Harbeson, December Leigh Hargrove, Alex J. Hensley, Amanda Dawn Johnson, Brandon R. Medlock, Isaac Glenn Middleton, Hailey Soard, Hayden Price Viers
Jeffersonville
Jake Richard Ackley, Derek Allen Anderson, Kayce Arthur, Kevin A. Ballew, Carolyn Basham, Tyler Basham, Emily M. Bealer, Flora E. Bock, Jeffersonville, Dana Lynne Boettcher, Alexis M. Boone, Carley Breann Calabro, Jordan T. Conard, Bonnie S. Corn, Hamilton C. Craig, Bryce Dean Cross, Haley M. Deppert, Jaelynn Brianna Derricott, Davia Doogarsingh, Harlee D. Dorman, Payton Elizabeth Eihusen, Davis L. Elliott, Rachel Ann Esarey, Sarah E. Fischer, Jonathan Dale Ford, Josh Frost, Megan Carolyn Gallagher, Adam Jeffery Garcia, Sondra Renee Garcia, Omar Garcia-Zamano, Eden Bryn Gilbert, Matthew Bradley Godbey, Sierra M. Goldman, Elisa Yeramel Gonzalez, Gwendolyn Opal Good, Daisy Marie Goodman, Rose Goodman, Kaitlin G. Henderson, Raheel Mohammed Hussain, William M. Jackson, Hailey Jenneah Jones, Sam Jones, Thomas Mbuyi Kalonji, Justin Louis Kopp, Hailey N. Kucler, Amanda Gail Lanham, Gloria K. Marzke, Devan Adair McDowell, Summer Messer, Kaelin J. Miller, Bryce Mitchell Morrow, Ashleigh Morton, April Nichole Neukam, Lyndzy Obremski, Ashley Nicole Oglesby, Madeline H. PaulIndiana, Makayla Alexis Penny, Josiah Pohl, Kristin Suzann Porter, Stephen D. Prather, Brittany R. Reas, Joshua Andrew Roy, Katelyn Nicole Rush, Kyle J. Sanders, Samantha Rena Snodgrass, Robin Ann Taylor, Joseph Charles Tegarden, Pj Tenev, Michelle Alice Thomas, Lauren Elizabeth Tomlin, Amber Leigh Wariner, Eric T. Watson, Savannah Nicole Werblo, Christopher Bailey Whitfield, Danielle B. Williams, Natalie B. Williams, Karlee Willis, Myranda Alexis Windell, Gabrielle A. Wixon, Cameron Lorren Wood, Lenore Wooten, Perla Esmeralda Zavala
Marysville
Marcella Lee Cain, Bailey Quay Crace
Memphis
Lexie Nicol Dalton, Melanie Johnson, Travis J. Konermann, Garrett J. Lane, Olivia Danielle Ross, Hunter Wade Thomas
Nabb
Jessica Taylor James, Logan Taylor Miles
New Albany
Maggie Mae Danielle Adam, Intimin Sapozhnikov Ali, Haley Liane Anastas, Barrett B. Archibald, Ashton Becht, Hannah M. Beickman, Nick Berry, Maria Rebecca Bierly, Jordan David Blanton, Hannah Elizabeth Bloyd, Jacob Michael Bratcher, Ariel N. Brazell, Isaac Brimner, Marissa Alise Briner, Jeremy D. Brown, Mchaila S. Brown-Drake, Kaelin Rebekah Buell, Tanner Scott Burch, Joanna Cai, Raegan Caufield, Peyton Nicole Combs, Rilie P. Conard, William Dean Cook, Anna Cordray, Andrew Wayne Crone, Hunter R. Day, Brianna K. Dixon, Jonathan Viet Do, Stephanie E. Doyle, Amanda Karen Evans, Nathan Miller Faust, Cody Ferguson, Shanaia Nicole Figueroa, Alex Gerka, Emily Kaetlyn Gibson, Garrett Arthur Dillon Gilles, Jalen Gerald Gornek, Matthew Zane Hamby, Kylie Michele Harris, Sarah Michelle Harward, Corgan Phylip Hobbs, Dustin Patrick Howard, Katherine Elizabeth Hudson, Emma Christine Huff, Elizabeth L. Hutchison, Cody Alexander Isaac, Morgan Joanna Jenks, Daisy Johnson, Kayler R. Jurgensmeyer, Kassandra Catherine Diane King, Hunter Cordell Kloke, Courtney Renee Koch, Ethan Alexander Kruer, Alexandra Paige Lamaster, Becca Marie Lane, Shawn Lee, Mary Isabel Martinez, Brittany Nicole Mckinney, Idrees Mohammed Mirani, Jade Linette Montgomery, Amber Rebecca Moore, Taylor Nicole Morphis, Chase E. Nevil, Aubree A. New, Kendyl Marie Overbey, Ivy Patterson, Maddie Pearce, Shelby Ann Pennington, Myah Monet Peters, Hunter Alan Potts, Hannah Bethany Powell, Jackson Cade Ragains, Justin Ryan Ray, Andrew Reidinger, Joshua M. Rinzel, Makayla N. Robinson, Stevie H. Roth, Delaney Saalman, Noureddin Salehi, Ryann Leigh Sandlin, Weston Craig Schneider, Madison Victoria Scott, Hayden Thomas Seelye, Scott P. Shrout, Christian Smiley, Sydney S. Smith, Amber N. Sneed, Molly Kathleen Sneed, Arielle Lynn Spangle, Sydney Madison Stevens, Caden Sweet, Tycson N. Thomas, Jonah Trejo, Sarah Nicole Vanisenberg, Yuliia Julia Vanslyke, Hannah Watkins, Nykayla R. Whitt, Drew Yellina, Jaime D. Young Irvin, Jaye Zipper
Otisco
Ryan Parker Haymon, Dannon Leif Olsen
Sellersburg
Morgan Hope Almon, Haley Grace Austin-Caraway, Cate Wesley Brizendine, Cheyenne Elizabeth Brooks, Sarah Rose Byers, Kaylan Marie Caufield, Stephen Michael Cooke, Bridgette Rose Crump, Makayla Ann Daniel, Nathaniel Charles Dunn, Brennen Vincent Goodin, Katelyn Michelle Grider, Macy Leigh Harber, Caitlin Noel Harris, Dalton John Henretty, Manuel Hernandez,,Caroline Ruth Kitzmiller, Emerald Jillian Kraft, Carmen Isabella Miller, Elizabeth Skye Minnic, Hannah Marie Money, Teri Moore, Tina Moore, Zachary David Nolan, Alyssa Marie Perkins, Sierra Nicole Poole, Andrew James Posante, Collin Louis Rauck, Emily Ann Reed, Katherine Rose Ritchie, Chloe M. Roberts, Haley Ann Robinson, Peyton Elise Ross, Tyler Austin Santos, Kylee Dean Scott, Nicholas D. Stapp, Emily Rain Terrell, Morgan E. Trendel, Catherine M. Vallin, Liliana Velasco, Andres Andres Vivanco,Chloie Adaline-Belle Yost
Underwood
Shane Sartell
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.