Jail Activity Stock
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BOOKED-IN

Norval Michael Castillo, 41, Austin, court order return, warrant (misdemeanor)

Billy Ray Watson, 26, Charlestown, theft

Steven Loyd Brinkley, 35, Gaston, warrant (felony)

Kaitlin Renee Gay Grider, 28, Scottsburg, warrant (misdemeanor)

Teresa Lynn Roach, 50, no address listed, battery with bodily injury

James M. Kearney, 53, Jeffersonville, battery

Eric Alan Stackhouse, 31, Charlestown, domestic battery

Bradley Scott Bright, 29, Jeffersonville, warrant (felony)

Francis M. Swinyer, 65, Jeffersonville, hold for other agency

George Shane Lee White, 31, New Albany, warrant (felony), warrant (misdemeanor)

Tyler Stephen Traver, 35, Clarksville, warrant (felony)

RELEASED

Jakaysia N. Bethel, 24, Louisville, warrant (felony)

BOOKED-IN

Jennifer L. Daniel, 40, New Albany, warrant

Kara A. Cole, 41, New Albany, warrant

Kimberly J. Muncy, 48, New Albany, dealing in methamphetamine

Kalyn J. Singleton, 27, Louisville, warrant (failure to appear)

Bart E. Dilling, 50, Floyds Knobs, warrant (failure to appear)

Heather D. Hanks, 29, Jeffersonville, warrant

Donna S. Stephens, 62, New Albany, possession of marijuana, possession of methamphetamine

James S. Hood, 24, New Albany, criminal trespass

Jacob A. Gore, 22, New Albany, criminal trespass

Travis M. Callahan, 31, Louisville, theft

Shaneil L. Carasco, 32, New Albany, warrant (failure to appear), warrant (violation of parole)

Melissa A. Christopher, 24, New Albany, warrant (violation of parole)

Dionte J. Reliford, 31, Louisville, possession of marijuana, vehicle theft

Shannon M. McQuirt, 29, Clarksville, driving while intoxicated

Jay E. Duncan, 20, New Albany, warrant (failure to appear)

Kylie L. Treat, 36, Clarksville, warrant (failure to appear)

RELEASED

None

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