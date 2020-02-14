BOOKED-IN
Norval Michael Castillo, 41, Austin, court order return, warrant (misdemeanor)
Billy Ray Watson, 26, Charlestown, theft
Steven Loyd Brinkley, 35, Gaston, warrant (felony)
Kaitlin Renee Gay Grider, 28, Scottsburg, warrant (misdemeanor)
Teresa Lynn Roach, 50, no address listed, battery with bodily injury
James M. Kearney, 53, Jeffersonville, battery
Eric Alan Stackhouse, 31, Charlestown, domestic battery
Bradley Scott Bright, 29, Jeffersonville, warrant (felony)
Francis M. Swinyer, 65, Jeffersonville, hold for other agency
George Shane Lee White, 31, New Albany, warrant (felony), warrant (misdemeanor)
Tyler Stephen Traver, 35, Clarksville, warrant (felony)
RELEASED
Jakaysia N. Bethel, 24, Louisville, warrant (felony)
BOOKED-IN
Jennifer L. Daniel, 40, New Albany, warrant
Kara A. Cole, 41, New Albany, warrant
Kimberly J. Muncy, 48, New Albany, dealing in methamphetamine
Kalyn J. Singleton, 27, Louisville, warrant (failure to appear)
Bart E. Dilling, 50, Floyds Knobs, warrant (failure to appear)
Heather D. Hanks, 29, Jeffersonville, warrant
Donna S. Stephens, 62, New Albany, possession of marijuana, possession of methamphetamine
James S. Hood, 24, New Albany, criminal trespass
Jacob A. Gore, 22, New Albany, criminal trespass
Travis M. Callahan, 31, Louisville, theft
Shaneil L. Carasco, 32, New Albany, warrant (failure to appear), warrant (violation of parole)
Melissa A. Christopher, 24, New Albany, warrant (violation of parole)
Dionte J. Reliford, 31, Louisville, possession of marijuana, vehicle theft
Shannon M. McQuirt, 29, Clarksville, driving while intoxicated
Jay E. Duncan, 20, New Albany, warrant (failure to appear)
Kylie L. Treat, 36, Clarksville, warrant (failure to appear)
RELEASED
None
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