Jail Activity Stock
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CLARK COUNTY

BOOKED-IN

Adrian Cazares Alvarez, 35, Jeffersonville, warrant (felony)

Eric Allen Hendrix, 42, Hanover, warrant (felony)

RELEASED

None

FLOYD COUNTY

BOOKED-IN

Brandon S. Woodring, 26, Louisville, warrant (failure to appear)

Erik D. Stringer, 44, Louisville, warrant (failure to appear)

Aaron D. Byerly, 31, Louisville, theft

David K. Hilliker, 37, New Albany, warrant (court order appearance)

Kathryne Tillett, 22, no address listed, disorderly conduct, resisting arrest

RELEASED

None

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