CLARK COUNTY
BOOKED-IN
Adrian Cazares Alvarez, 35, Jeffersonville, warrant (felony)
Eric Allen Hendrix, 42, Hanover, warrant (felony)
RELEASED
None
FLOYD COUNTY
BOOKED-IN
Brandon S. Woodring, 26, Louisville, warrant (failure to appear)
Erik D. Stringer, 44, Louisville, warrant (failure to appear)
Aaron D. Byerly, 31, Louisville, theft
David K. Hilliker, 37, New Albany, warrant (court order appearance)
Kathryne Tillett, 22, no address listed, disorderly conduct, resisting arrest
RELEASED
None
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