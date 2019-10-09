CLARK COUNTY
BOOKED-IN
Tasha M. Conard, 37, Louisville, theft, criminal mischief
Nathan Thomas Avery, 32, Munfordville, KY, robbery, theft, resisting law enforcement, warrant (felony)
Shantay Renee Walker, 40, Louisville, hold for other agency (misdemeanor)
Edward Star Robinson, 49, Jeffersonville, dealing in methamphetamine
Sarah Marie Mefford, 28, New Albany, warrant (felony)
Shelby Ann Spalding, 23, Sellersburg, warrant (felony)
Windor Annis Ballard, 48, Clarksville, warrant (felony), warrant (misdemeanor)
Lorenz Kenneth Hardin, 20, Jeffersonville, criminal trespass, entering property after denied entry
Tiffany M. Ross, 30, Jeffersonville, warrant (felony)
Micah Amish Adkins, 42, Gatlinburg, TN, hold for other agency (felony)
James Christopher Johnson, 37, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)
Virginia Marie Peach, 45, New Albany, dealing cocaine or narcotic
Lakisha Nicole Lowe, 38, New Albany, warrant (misdemeanor)
RELEASED
Raymond George Stovall Jr., 34, Jeffersonville, warrant (felony)
Sean Edward Clark, 52, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)
FLOYD COUTY
BOOKED-IN
Shantay R. Walker, 40, Louisville, warrant (failure to appear)
Michael E. Stephens, 48, New Albany, warrant (violation of parole)
Michelle E. Parrish, 52, New Albany, warrant (failure to appear)
Rickey L. Wiseman Jr., 38, New Albany, warrant
Aaron M. Schweitzberger, 25, Clarksville, possession of methamphetamine, theft
David A. Banet, 35, no address listed, criminal trespass, invasion of privacy, disorderly conduct
Nathaniel B. Roby, 43, New Albany, warrant (violation of parole)
Christopher L. Henderson, 39, no address listed, criminal trespass
RELEASED
Andrea L. Blankenbaker, 37, New Albany, warrant (failure to appear)
Patrick M. Flanagan, 36, Georgetown, driving while intoxicated
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