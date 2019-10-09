Jail Activity Stock
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CLARK COUNTY

BOOKED-IN

Tasha M. Conard, 37, Louisville, theft, criminal mischief

Nathan Thomas Avery, 32, Munfordville, KY, robbery, theft, resisting law enforcement, warrant (felony)

Shantay Renee Walker, 40, Louisville, hold for other agency (misdemeanor)

Edward Star Robinson, 49, Jeffersonville, dealing in methamphetamine

Sarah Marie Mefford, 28, New Albany, warrant (felony)

Shelby Ann Spalding, 23, Sellersburg, warrant (felony)

Windor Annis Ballard, 48, Clarksville, warrant (felony), warrant (misdemeanor)

Lorenz Kenneth Hardin, 20, Jeffersonville, criminal trespass, entering property after denied entry

Tiffany M. Ross, 30, Jeffersonville, warrant (felony)

Micah Amish Adkins, 42, Gatlinburg, TN, hold for other agency (felony)

James Christopher Johnson, 37, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)

Virginia Marie Peach, 45, New Albany, dealing cocaine or narcotic

Lakisha Nicole Lowe, 38, New Albany, warrant (misdemeanor)

RELEASED

Raymond George Stovall Jr., 34, Jeffersonville, warrant (felony)

Sean Edward Clark, 52, Jeffersonville, warrant (misdemeanor)

FLOYD COUTY

BOOKED-IN

Shantay R. Walker, 40, Louisville, warrant (failure to appear)

Michael E. Stephens, 48, New Albany, warrant (violation of parole)

Michelle E. Parrish, 52, New Albany, warrant (failure to appear)

Rickey L. Wiseman Jr., 38, New Albany, warrant

Aaron M. Schweitzberger, 25, Clarksville, possession of methamphetamine, theft

David A. Banet, 35, no address listed, criminal trespass, invasion of privacy, disorderly conduct

Nathaniel B. Roby, 43, New Albany, warrant (violation of parole)

Christopher L. Henderson, 39, no address listed, criminal trespass

RELEASED

Andrea L. Blankenbaker, 37, New Albany, warrant (failure to appear)

Patrick M. Flanagan, 36, Georgetown, driving while intoxicated

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