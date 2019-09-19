CLARK COUNTY
BOOKED-IN
Jaleesa Gill, 28, Louisville, warrant
Starr Nicole Liddick, 35, New Albany, warrant
Diane Spaulding, 52, Sellersburg, warrant
Donald Glenn Doran, 66, Louisville, warrant
Randall Dwayne Prather, 40, Kokomo, warrant
William Rex Wells, 28, Jeffersonville, strangulation, domestic battery
Andrew Thomas Edlin, 30, Elizabeth, court-order return
Samantha Jo Keebler, 29, Madison, warrant
Tiffany M. Ross, 30, Jeffersonville, probation violation
Antoine Jerrod Cole, 42, Louisville, warrant
Michelle Grace Williams, 29, New Albany, warrant
Paul Ray Collins,40, Seymour, warrant
David Brent Myers, 48, no address, warrant
Jennifer Lynn Neville, 40, Jeffersonville, warrant
Andrew Allen Rutherford, 29, New Albany, possession of syringe
Brittany Lee Curtsinger, 24, Clarksville, possession of marijuana, hash oil, hashish or salvia
Sara Jean Dunn, 31, Jeffersonville, theft, contributing to delinquency of a minor
Gloria I. Walcott, 24, Jeffersonville, theft, contributing to the delinquency of a minor
RELEASED
Michael W. Kazlo, 31, Jeffersonville, warrant
Jessica Ryan Robertson, 38, New Albany, theft
FLOYD COUNTY
BOOKED-IN
Misdemeanors
Michelle E. Fogle, 41, Sellersburg, warrant
Gilbert R. Mills Jr., 27, Jeffersonville, visiting a common nuisance
Kenneth D. Crecelius, 32, Fredericksburg, warrant
Samantha J. Fanning, 31, Jeffersonville, warrant
Robert J. Edelen, 23, New Albany, warrant
Mary A. Edwards, 50, New Albany, operating while intoxicated refusal
Felonies
Courtney L. Allen, 29, New Albany, warrant
Frank A. Townsend, 36, New Albany, warrant
Jason T. Smith, 38, New Albany, maintaining a common nuisance, dealing methamphetamine, unlawful possession of syringe
Makenzie S. Craig, 24, city at large, maintaining a common nuisance
Alexander N. Jenkins, 22, Louisville, warrant
Antwone Jennings, 34, city at large, maintaining a common nuisance
Nichole M. Tatum, 38, Charlestown, warrant
Patrick A. Brandon, 46, Louisville, warrant
Paul S. Horn Jr., 45, Radcliff, KY, possession of syringe, warrant
Dewayne M. Lyninger, 36, New Albany, warrant
Brittany M. Pound, 26, Louisville, needs waiver signed
RELEASED
Christopher K. Ashley, 27, Sellersburg, visiting a common nuisance
Garrett W. Polston, 22, New Albany, operating while intoxicated in manner that endangers
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