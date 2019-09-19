Jail Activity Stock
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CLARK COUNTY

BOOKED-IN

Jaleesa Gill, 28, Louisville, warrant

Starr Nicole Liddick, 35, New Albany, warrant

Diane Spaulding, 52, Sellersburg, warrant

Donald Glenn Doran, 66, Louisville, warrant

Randall Dwayne Prather, 40, Kokomo, warrant

William Rex Wells, 28, Jeffersonville, strangulation, domestic battery

Andrew Thomas Edlin, 30, Elizabeth, court-order return

Samantha Jo Keebler, 29, Madison, warrant

Tiffany M. Ross, 30, Jeffersonville, probation violation

Antoine Jerrod Cole, 42, Louisville, warrant

Michelle Grace Williams, 29, New Albany, warrant

Paul Ray Collins,40, Seymour, warrant

David Brent Myers, 48, no address, warrant

Jennifer Lynn Neville, 40, Jeffersonville, warrant

Andrew Allen Rutherford, 29, New Albany, possession of syringe

Brittany Lee Curtsinger, 24, Clarksville, possession of marijuana, hash oil, hashish or salvia

Sara Jean Dunn, 31, Jeffersonville, theft, contributing to delinquency of a minor

Gloria I. Walcott, 24, Jeffersonville, theft, contributing to the delinquency of a minor

RELEASED

Michael W. Kazlo, 31, Jeffersonville, warrant

Jessica Ryan Robertson, 38, New Albany, theft

FLOYD COUNTY

BOOKED-IN

Misdemeanors

Michelle E. Fogle, 41, Sellersburg, warrant

Gilbert R. Mills Jr., 27, Jeffersonville, visiting a common nuisance

Kenneth D. Crecelius, 32, Fredericksburg, warrant

Samantha J. Fanning, 31, Jeffersonville, warrant

Robert J. Edelen, 23, New Albany, warrant

Mary A. Edwards, 50, New Albany, operating while intoxicated refusal

Felonies

Courtney L. Allen, 29, New Albany, warrant

Frank A. Townsend, 36, New Albany, warrant

Jason T. Smith, 38, New Albany, maintaining a common nuisance, dealing methamphetamine, unlawful possession of syringe

Makenzie S. Craig, 24, city at large, maintaining a common nuisance

Alexander N. Jenkins, 22, Louisville, warrant

Antwone Jennings, 34, city at large, maintaining a common nuisance

Nichole M. Tatum, 38, Charlestown, warrant

Patrick A. Brandon, 46, Louisville, warrant

Paul S. Horn Jr., 45, Radcliff, KY, possession of syringe, warrant

Dewayne M. Lyninger, 36, New Albany, warrant

Brittany M. Pound, 26, Louisville, needs waiver signed

RELEASED

Christopher K. Ashley, 27, Sellersburg, visiting a common nuisance

Garrett W. Polston, 22, New Albany, operating while intoxicated in manner that endangers

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