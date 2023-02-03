New Albany High School honor roll for first semester grading period.
Grade 9 - All A's
Abigail Bilbro, Gracie Jane Brogan, Hunter Lee Budd, Andrew Allan Ciszewski, Lydia Christine Cosper, Hannah Esther DeVary, Lola Elizabeth Fisher, Catherine Elizabeth Gatewood, Baylee Marie Hartley, KayLynn Renee Jackson, Grace Lilly Jaquemai, Elaina Kays, Isabella Grace Kelly, Chance Aiden King, Ava Louise Labraney, Ruby Eleanor Laffin, Caiden Thomas Lonberger, Emmanuel Lopez, Andrew Paul Meacham, Candace Lillian Meyer, Shelby Elizabeth Moore, Nahla Sabrianna Fay Nelson, Kadance Patterson, Bella Mae Phieler, Madelyn Kate Quillo, Jonathon Dale Rakes, Harrison Andrew Revak, Isabela Sanchez, Ellie Rene' Scharlow, Shylynn Marie Shireman, Alexandra Kay Stillwell, Charles James Stites, Katherine Elizabeth Sullivan, Raleigh Page Sutton, Kaitlyn Olivia VanWinkle, Addison Morgan Vaughn, Kaidyn Nicole Wardlaw, Richard Steven Weigleb, Emma Grace Wilson, Gillian Mae Wright
Grade 9 - A/B
Jamie Nisa Abell, Eva-Renee Aguilar, Cassi Leigh Bailey, Michael Ray Barksdale, Jaylee Marie Bartram, Guen Batsaihan, Mayson Lamar Berry, Aiden Eli Bishop, Eric Matthew Blair, Parker Linden Board, Jamiya Marrissa Borges, Grace Helen Bott, Haylee Marie Bottoms, Joshua Colten Brading, Braden James Brewer, Jayden Tyler Brooks, Gavin Scott Carlisle, Madelyn G Chamness, Devon Edward Paul William Cinnamon, Jazhira Celeste Cirilo Reyes, Sienna Rose Dietrich, Brinlee Margaret Dowdell, Dion Eckert, Jordan Austin Evaldi, Taylor Michelle Fessel, Dakota Jeanine Foster, Kamaya Renee Franklin, Flora Renee Gasque-Smith, Emily Kay Geary, DeWayne Clayton Gilbert, Madison Abigail Gilkes, Brandy Gabriela Godinez Mendoza, Brayden Kyle Hagedorn, Cheyanne Denise Hagins, Jayden Alan Harris, Tyler Alexander Harris, Jermil Jaquey Hayes, Marissa Elizabeth Haynes, Ernesto Alsonso Hernandez-Guzman, Christian Marcos Hiser, Jackson L Holcomb, Lillian Horine, Brayden Andrew House, Serenity Lynn Huguley, Autum Elizabeth Hunter, Elese Grace Jackson, Tierra Denean Johnson, Jayden Dean Jones, Christian Robert-Joseph Kelly, Jaden Kirk, Jazmin Lazaro-Resendiz, Dylan Dale Lee, Callie Lee Loesch, Carter William Lord, Zion Nichole Martin, Braxton Thomas Mayfield, Katelynn Elizabeth McLaughlin, William David McLaughlin, William Mikels, Luke Andrew Minich, Jackson Neill Minor, Sarah Evalynn Minton, Jordynn Cali Mitchell, Dylan Elias Montgomery, Doniya Kenee' Morris, Sophie Ruth Moye, Emily Nicole Murray, Destiny Marie Nathan, Chaz Needy, Evan Henry O'Neil, Teagan Orr, Kaden Lynn Payne, Nyomi Maerena Presley, Kyra Lynn Richmer, Jayla Eve Ritter, Alec Rouse, Lily Charlotte Schulz, Carsten John Scott, Samuel Jacob Seigel, Caleb Ray Shirley, Lillian Beth Sims, Maizy Elizabeth Smith, Piper Quinn Smith, Ayanna Mechel Starks, Scarlett Grace Stepro, Delaney Marie Tanner, Ava Beth Taylor-Meredith, Jurnee Marie Taylor, Chase Anthony Thomas, Wesley James Troncin, Braxton Thomas Turner, Samuel Valentine, Callie Lynne Walker, Makenzie Rae Wilkerson, Lilyn Araceli Williams, Allison Woodruff
Grade 10 - All A's
Peyton Elizabeth Brown, Audrey Elizabeth Clayton, Ellory Sue Coffey, Bree Maree Cottongim, Elijah Makai Dalton, Ayden Liam Daugherty, Jacob Michael Evaldi, Tyson Glen Garmon, Ricardo Hernandez-Martinez, Ella Paige Higbie, Alexis Rayne Hood, Franklin Lloyd Joseph Hornsby, Dayven Scott Houchins, Tempest Sage Julian, John Maddox Kaiser, Danae Martha MarQuand, Alondra Victoria Rose Martinez, Abigail Lorraine Mercer, Mary Evelyn Mingus, Stella Sophia Read, Jaden Michael Robison, David Wayne Southers, Kaylee Dianne Stumler, Ezra Josiah Woods, Colin William Workman, Ivy Grace Yeker, Lauren Elizabeth Yowell
Grade 10 - A/B
Savanah Jo Allen-Farnsley, Mary Ellen Alstott, Emery Raye Archibald, Ryan Taylor Atkins, Kaelyn Ashley Baker, William Davis Barber, Aubrey Madison Benningfield, Alyssa Rae Berryman, Iryah Eann Board, Bennie Britt, Kadin Thomas Bush, Kaytlin Rose Cahill, Asher Ahmad Chaudhry, Jordan Jacob Clark, Madalyn Renee Cooley, Ellie McCullough Dablow, Carter James Disponett, Isaiah Odongo Earley-Ochwada, Stacey Kate Elliott, Logan Edward Gentry, Elena Monserrath Godinez, Seth Edward Goodman, Braxton Alexander Grasty, Isaiah Mickel Green, Ellis Bauer Gregory, Christian Thomas Hannah, Kiersten Marie Hash, Ava Nicole Hayes, California Henderson, Elizabeth Elaine Hensley, Yair Kevin Hernandez Martinez, Yoselin Hernandez-Lazaro, Madix Sky Hernandez, Aubrey DeShonna Hobson, James William Hoffman,Stephen Meredith Ingle, Ciara Mariah Jackson, A'Kayla Elise Jones, Nicholas Taylor King, Mykaela Alexus Lee, Kaitlyn A Longest, Grace Elizabeth McBride, Tyler Martin McMillen, Patricia Mendoza, Alexia Catherine Moderau, Cole Aiden Montgomery, Jack Ryan Moutardier, Quinn Patrick Murphy, Jada Michelle Nathan, Preslava Krasimirova Nedelcheva,Ty JunXing O'Neal, Jacqueline Suzanne Owens-Dreistadt, Kaylin Amber Pearl, Jason Aaron Proctor, Skyla Elizabeth Ramsey, Graci Leigh Elizabeth Robinson, Sean Killian Rose, Alexis Breanna Ross, Antonio Montana Sakai, Danna Sanchez, Harrison Cole Sanders, Olivia Quinn Saydera,Rylan Cooper Schrink, Sophia Lynn Sharp, Collin Randall Shepherd, Isaiah Alexander Simon, Jaden Faye Sinclair, Kaden Riley Slone, William Grant Sowle, Grace Adele Stevens, Reese Raquel Tiesing, Logan Scott Turner, Lila Ann Waters, Olivia Grace Weber, Ronald Leon Webster, Yinhai Ricky Weng, Jaliyah La'na Williams-Pinkney
Grade 11 - All A's
Chloe Michelle Bernhart, Annika Jolie Brooks, Christopher Logan Byerly, Lauren Eva Clark, Gavin Bryce Craig, Lainey Ranee Daniel, Charlotte Mae Fisher, Cayla Carol Frierson, Chloe Elizabeth Fromme, Gabriella Juliet Higdon, Katelyn Erin Higgins, Kirsten Ray Koehler, Arianna Martell, Dylan Mikels, Monica Sarahi Ordonez, Christopher Edward Riddle, Henry Grant Ryan, Leilani Sandate, Anna Emily Sekula, Carlee Reece Smith, Gretchen Marcella Sprecher, Cassandra Annabelle Van Cader, Lily Marie Wray, Zakke Riley Youell, Jonah Ryder Young
Grade 11 - A/B
Elizabeth Nicole Aaron, Peyton Marie Agnew, Mary Elizabeth Alexander, Ella Rose Anger, Kayla Eden Brooke Ashworth, Shanda Grace Bailey, Rubi Gabrielle Castrejon Barbour, Katelyn Nichole Bardolf, Oscar Bernal, Lindsey Marie Bott, Denisha A Boykin, Kristen LeeAnn Buckley, Sophia Grace Cissell, Samara Kay Cornett, Caleb Cox, Janae Mariah Crawford, Joseph Edward Cropper, Lane Corinne DeMotte, Te'Airra Dickerson, Claire Michelle Duggins, Minilik D. Ems, Maria Lynn Renee Faust, Isabelle Marie Fenwick, William Zachary Fleming, Angel Misael Flores, Isabella Suzanne Frantz, Carter Edward Gammons, Alyssa ShawnNai Green, Talyn Lee Harris, Alexandria Berlynn Heintz, Kinnley Ann Higgins, Marissa Noelle Higgins, Sofie Anne Humphrey, Alaina Jade Hutchins, KiLeigh Marie Jackson, Samuel David Jaggers, Chasity Javins, Breonna Divine Johnson, Cia Nicole Johnson, Dakota Davis Johnson, Stella Shreve Klaus, Colin Asher Kruer, Peyton Elizabeth Lamb, Talon Timothy Lee Lamb, Madyson Isabella Lee, Layla Makenzie Lockard, Addison Lynn Loesch, Rebeca Lopez, Noah Machenzie Moran, Madison Lou Ann Mullis, Kylie Dawn Mumaw, Caroline Elise Owsley, Logan Jaymes Papp, Tirth Mukesh Patel, Blayne MyKenzie Perkins, Xaviera Jade Poole, Maliya Nycole Powell, Kadence Mariah-Shyanne Proctor, Finnegan Sawyer Railey, Olivia Reine Randall, Emilio Rangel-Galvan, Reese Ashley Raymond, Dale Allen Redmon, Kaden Lang Rogers, Alexis David Rojero Alvarado, Jeremy Keith Rose, Nathan David Samsel, Miriam Sanchez Gudino, Benjamin Scott Seigel, Amelia Rose Sekula, Henry Aaron Shears, Dimitar Nikolaev Slavov, Autumn Dawn Sunshine Smith, Malik Izaiah Smith, William Kaleb Stephens, Sterling Ray Stepro, Jeremiah Elias Stevens, Gage Christopher Stice, Laiken Alivia Swinney, Keeley Layne Taylor, Audrey Roas Thomas, Oliver Miles Trueblood, Ethan Michael Turner, Morgan Renee Tyler, Dominic Riley Tyndale, Anna Hope Walton, Zaelyn Zakai-Dewayne Weaver, Carolyn Taylor Wilson, Karisma Skye Woodlock, Nevaeh Rose Youngs, James Michael Zipp
Grade 12 - All A's
Shayla Bree Aldrich, Austin Cole Bilbro, Alexandra Lee Carlyle, Cooper Keith Case, Liliana Marie Chase, Jaila AnneMarie Crawford, Elaina Kelise Culpepper, Ishamel Jacob Dearing, Giorgia DeLuca, Lila Michelle Endres, Kurt Jeffrey Geron, Morgan Paige Heeke, Jasmine Hernandez-Lazaro, Brayden Dean Hurst, Ryley Madison Kennedy, Ray John Larberg, Kayley Breann Linne, Francesca Martinelli, Jackson Alexander Mehling, Keith Robert Miller, Mackenize Nichelle Miller, Rowan Hewitt Murphy, Wesley David Omerso, Magdalena Packova, Darlene Alexandra Ashleen Padilla, Clement Palmieri, Andon Noah Payton, Jacqueline Deanne Renner, Kylie Anne Robinson, Natalie Bennett Saydera, Madison Caiton Shimfessel, Reese Erin Lee Stivers, Abigail Lakin Swarens, Alaina Grace Walker, Quneisha L Wardford, Taylor Leann Wright, Sierra Totsiyaa Zamorano
Grade 12 - A/B
Josie Marie Anderson, Brook Ellen Arnold, Alton Ray Belcher, Tyra Katherine Berry, Chase Patrick Bigenho, Cimara E Briggs, Jerrett Xavier Brooks, Andrew Nicholas Cahill, Alexis Jade Caldwell, Alondra Cristina Carlos-Mateo, Avery Elizabeth Carroll, Dakoda Allen Cash, Cyanne Ave Celestin, Karli Grace Clemons, Jason Matthew Clopton, Karissa Rae Crady, Maci Lynn Crone, Allison Joanna Crosser, Sydney Hope Crosser, Caton Rice Embry, Jada Marie Ethridge, John Robert Fulmer, Michael Anthony Furman, Elizabeth Marie Goins, Anna Kate Gullett, Danielle Alyise Hagan, Payton Michelle Hartman, Abigail Lauren Hayes, Rileigh Marie Heath, Vega Hernandez Lluch, Baldemar Hernandez-Martinez, Kaleigh Nichole Hines, Luke Robert Hoffman, Lilliana Li Ting Hollis, Lucas James Iredale, Benjamin A Jacobs, Kayleigha Rosa Marie Johnson, Madison Ann Kahl, Kaydence Noel Kaiser, Claire Nichole Kochert, Davis Patrick Krebs, Robert Blain Lawson, Lucas David Lengle, Michelle Nadine Lopez Gonzalez, Lauren Adair Lopp, Aaron T Lord, Aidan T Lord, Katelynne Laura Ann McCutcheon, Lily Grace Meyer, Mehari Ali Milton, Lana Rose Money, Ana Elia Moran Castillo, Giovanni Paolo Morris, Alex Carter Needy, Madagan Kaelie Perry, Nicolas James Prince, Payten Elizabeth Pyrdum, Amanda Lynn Richeson, Haley Ritchie, Tyler Michael Ross, Rubi Sanchez Lazaro, Riley Grace Sawyer, Haley Paige Shock, Braydyn Armani Skaggs, Eavie Rose Smith, Kylyssa Dawn Smith, Dakila Vontries Stockton, Landon Jeremy Tiesing, Leigha Katherine Trusty, Charlee Ann Turner, Fanny Waltersson, Isabella Celine Weber, Eve Catherine White, Sydney Elise Zuckschwerdt
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