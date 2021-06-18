New Albany High School second semester honor roll
Grade 9 – “A/B”
Alexis Chloe Angeles, Nathan Mathew Joseph Bates, Desiree Michelle Beemer, Chloe Michelle Bernhart, Christopher Logan Byerly, Priscilla Marie Byrd, Beautifull Princess Ajuliun Childs, Sophia Grace Cissell, Braden Cooper Collins, Gavin Bryce Craig, Felicity Jade Cunningham, Lane Corinne DeMotte, Claire Michelle Duggins, Morraya Grace Edmonson, Destiny Rae Elder, Minilik D. Ems, Noelle Rai Fawcett, Isabelle Marie Fenwick, Chloe Elizabeth Fromme, Luis Paul Gallardo, Jack Denton Green, Stevie Lea Hanifen, Bradley Erinn Harp, Marissa Noelle Higgins, Abigail Renee Holder, Samuel David Jaggers, Dakota Davis Johnson, Avarey Lynn Kiesler, Landen Chase Kirk, Stella Shreve Klaus, Tobias Matthew Kleehamer, Kirsten Ray Koehler, Colin Asher Kruer, Shelby Austin Landrum, Layla Makenzie Lockard, Chase Edward Loesch, Carson Leigh Ann Long, Rebeca Lopez, Pierce Michael Madison, Jayvee Pastoral Marasigan, Cinthya Maree Marroquin, Sara Jay Miller, Madison Lou Ann Mullis, Emerson Blythe Murawski, Dylan Perez Naville, Josey Lynn Neidiffer, Monica Sarahi Ordonez, Logan Jaymes Papp, Maliya Nycole Powell, Emilio Rangel-Galvan, Dale Allen Redmon, Angalina Gene Rieger, Kaden Lang Rogers, Emil Lehem Rutz, Henry Grant Ryan, Gage Scott Schmidt, Conner Davis Self, Henry Aaron Shears, Bryce Alan Sheffield, Autumn Dawn Sunshine Smith, Laiken Alivia Swinney, Keeley Layne Taylor, Colin Aric Thurston, Ethan Michael Turner, Katherine Marie White, Karisma Skye Woodlock, Zakke Riley Youell, Alberto Bernal Zaragoza, James Michael Zipp
Grade 9 – All “A”
Nathaniel Allen Adkins, Areli Angeles Martinez, Rubi Gabrielle Castrejon Barbour, Hunter Dakoda-Ray Burdine, Lauren Eva Clark, Samara Kay Cornett, Elijah Cartez Crowdus, Skylar Bradley Cunningham, Tyler Joseph Dorman, Alex James Eversole, Charlotte Mae Fisher, William Zachary Fleming, Isabella Suzanne Frantz, Cayla Carol Frierson, Carter Edward Gammons, Christopher Matthew Guest, Griffin Michael Hampton, Skylar Jane Haymaker, Marin Alexa Higbie, Gabriella Juliet Higdon, Kinnley Ann Higgins, Brandon Howe, KiLeigh Marie Jackson, Dey'aisa Nicole Jones, Mackenzie Lane Kahl, Peyton Elizabeth Lamb, Madyson Isabella Lee, Addison Lynn Loesch, Kylie Dawn Mumaw, Tirth Mukesh Patel, Xaviera Jade Poole, Olivia Reine Randall, Christopher Edward Riddle, Nathan David Samsel, Issac Antonio Sanchez-Lopez, Benjamin Scott Seigel, Anna Emily Sekula, Katelynn Michelle Semar, Armond Ayub Shepherd, Dimitar Nikolaev Slavov, Carlee Reece Smith, Edward Earl Terry, Oliver Miles Trueblood, Morgan Renee Tyler, Anna Hope Walton, Lily Marie Wray, Jonah Ryder Young
Grade 10 – “A/B”
Yhozuany Elizabeth Arizmendi, Trenton Westley Arnold, Jasmine Paige Barger, Mathew Alan Batovsky, Elizabeth Marie Baxley, Ashley Yvonne Beemer, Ava Ann-Jolie Brewer, Lukas B Brewer, Hunter James Jaxson Burke, Alexis Jade Caldwell, Dakoda Allen Cash, Sarah Coriel Chapman, Liliana Marie Chase, Aqil Contractor, Shyann Renee Cooper, Allison Joanna Crosser, Genesis Marie Crouse, Elaina Kelise Culpepper, Gus Miller Dickman, Summer Rae Dierking, Nicholas Nolan Fields, John Robert Fulmer, Jamie Lynn Gaetano, Kurt Jeffrey Geron, Axel Elias Guzman Bermudez, Gavin Mark Hamilton, Payton Michelle Hartman, Addison Nicole Harvey, Morgan Paige Heeke, Luke Robert Hoffman, Lilliana Li Ting Hollis, Penelope Shirley Ann Huff, Brayden Dean Hurst, Benjamin A Jacobs, Macy M Jacobs, Kayleigha Rosa Marie Johnson, Kaydence Noel Kaiser, Cedria Keiler, Maria Jimena Lazaro Sanchez, Lucas David Lengle, Abigail Marie Lewis, Lauren Adair Lopp, Katlyn Martinez, Keila Ayelen Martinez, Stephanie Natalie Martinez, Claire Faith Meyer, Lily Grace Meyer, Mehari Ali Milton, Lana Rose Money, Mariane Moran, Cynthia Cheyenne Palmer, Antonio Perez Moran, Lennon Joseph Ricketson, Haley Ritchie, Codie Dawson Rodewig, Gabriella Rodriguez-Gandara, Madison Caiton Shimfessel, Eavie Rose Smith, Ra'Kya Amillion Smith, K'Anna Pearl Standard, Landon Jeremy Tiesing, Isabella Celine Weber, Eve Catherine White, Carter Jordan Wright, Taylor Leann Wright, Lillian Ruth Yates, James Titan Zimmerman
Grade 10 – All “A”
Alton Ray Belcher, Tyra Katherine Berry, Austin Cole Bilbro, Cimara E Briggs, Jerrett Xavier Brooks, Kyleigh Taylor Nicole Burke, Andrew Nicholas Cahill, Karli Grace Clemons, Jaila AnneMarie Crawford, Maci Lynn Crone, Sydney Hope Crosser, Carter Evan Davis, Ishamel Jacob Dearing, Lila Michelle Endres, Kyauna Lee Ann Giles, Janai Daniela Gonzalez, Rileigh Marie Heath, Jasmine Hernandez-Lazaro, Baldemar Hernandez-Martinez, Aaron James Holland, Desiree Nadine Hopper, Sarah Elizabeth Jefferson, Bryan Stiven Jimenez Santos, Claire Nichole Kochert, Ray John Larberg, Angel Eduardo Lazaro-Resendiz, Abigail Martinez, Britney Yamilet Martinez, Jackson Alexander Mehling, Jordan Hannah Meurer, Keith Robert Miller, Ana Elia Moran Castillo, Kyleigh Michelle Moran, Rowan Hewitt Murphy, Hallie Renee Nance, Alex Carter Needy, Wesley David Omerso, Darlene Alexandra Ashleen Padilla, Andon Noah Payton, Nicolas James Prince, Payten Elizabeth Pyrdum, Julia Pamela Ramirez Trejo, Kylie Anne Robinson, Natalie Bennett Saydera, Dakila Vontries Stockton, Abigail Lakin Swarens, Alaina Grace Walker, Quneisha Wardford, Sierra Totsiyaa Zamorano
Grade 11 – “A/B”
Alexandra Ell Adams, Elivia Jane Addison, Ryan Christopher Betsch, Matthew Franklin Bishop, Caleb Jackson Blanton, Shalee Katriona Bouteiller, Charlize Lynn Brown, Shelby Jane Brown, Antwoine Trevare Burnside, Jordyn Amiyah Butler, Abigail Jo Byrnes, Keyton Eliah DaKodan Carothers, Brianna Nicole Case, Chloe Rose Chaffin, Candace Faith Clark, Nyla Marie Cook, Anasha Shanell Crowdus, Caleb Dai, Sandy De Jesus, Kaden Scott Deckard, Olivia Brooke Driggers, Chelsey Ellen Elswick, Drew Scott Farnsley, Patrick Bailey Glass, Connor William Harris, Samantha Li Rong Haub, Emily Alease Headley, Nathaniel Cooper Higbie, Emery Grace Jackson, Gabrielle Dawn Johnson, Myles Edward Johnson, Brooklynn Danielle Jones, Anthony Jacob Kleehamer, Abigail Marie Knoop, Isabella Rose Lawson, Peyton Riley Lewe, Alexia Aylin Lopez Mendez, Christyn Ann Luallen, Jessica Michelle Martinez, Jorge Martinez-Galvan, April Sue Grace McGaren, Kaitlan Ann McGorty, Austin Clayton Miller, Ariana Moran Castillo, Andrea Encarnacion Moran, Michelle Yvette Moran, Dick Ni, Cole Allen Nicolas, Michael Christopher Olvey, Mya Kristine Ong, Alexis Jena Pallister, Justice Desiree Payton, Elliott Gabriel Quillo, Alondra Sanchez, Brooklyn Isabelle Schotter, Aidan Schultz, Bethany Chanelle Sheckles, Kaylin Alyviah Smith, Richard Denzil Stevens, Jenna Nicole Stone, Hadley Reese Thompson, Taylor Nicole Treat, Alexis Lynn VanTassell, Virginia Maddox Vish, Chad Dalton Walker, Alexis Renee Williams, Kyondre Terell Winford, Mariana Angeles Martinez, Sean Alexander Broughton, Emily Claire Caufield, Muskaan Shahzad Chaudhry, Ella Svetlana Daily, Elizabeth Hailey Domagalski, Chandler Matthew Edmonson, Chelsie Mae Glover, Analiese Lillian Hickman, Noah William Johnson, Dylan Michael Koenig, Kaleb Kruer, Ashley Nicole Lee, Logan Spencer McLaughlin, Megan Jolie Meadows, Gretchen Kay Minich, Isaac Thomas Minton, Abigail Kay Moutardier, Leonardo Munoz Ortiz, Jasmine Marita Pantoja, Santana Alexis Pepper, Piper Mae Prince, Quincy Charles Rainey, Joy Amaris Robinson, Lanie Noelle Scharlow, Lillian Elizabeth Scott, Abigail Lydia Sekula, Teodora Nikolaeva Slavova, Zachary Tyler Stepp, Kendall Alexander Talbott, Amelia Grace Tandy, Zaira Velazquez-Sanchez, Nathan Michael Wood, Giavanna Elizabeth Yowell
Grade 11 – All “A”
Mariana Angeles Martinez, Sean Alexander Broughton, Emily Claire Caufield, Muskaan Shahzad Chaudhry, Ella Svetlana Daily, Elizabeth Hailey Domagalski, Chandler Matthew Edmonson, Chelsie Mae Glover, Analiese Lillian Hickman, Noah William Johnson, Dylan Michael Koenig, Kaleb Kruer, Ashley Nicole Lee, Logan Spencer McLaughlin, Megan Jolie Meadows, Gretchen Kay Minich, Isaac Thomas Minton, Abigail Kay Moutardier, Leonardo Munoz Ortiz, Jasmine Marita Pantoja, Santana Alexis Pepper, Piper Mae Prince, Quincy Charles Rainey, Joy Amaris Robinson, Lanie Noelle Scharlow, Lillian Elizabeth Scott, Abigail Lydia Sekula, Teodora Nikolaeva Slavova, Zachary Tyler Stepp, Kendall Alexander Talbott, Amelia Grace Tandy, Zaira Velazquez-Sanchez, Nathan Michael Wood, Giavanna Elizabeth Yowell
Grade 12 – “A/B”
Julissa Marlene Argueta, Brook Ellen Arnold, Caroline Mei Barbieri, Ceniyah Dyon Barker, Jackson Lee Beard, Kaylee Danielle Belcher, Clark Avery Bennett, Hailie Breann Boyd, Meghan Rose Brown, Stanley Edward Brown-Drake, Niaya Marie Snow Byrd, Peyten Sue-Anne Catchpool, Achosha Re'Shey Clarke-Fisher, Jordan Carmen Angelo Coats, Elise A Conrad, Elizabeth Ellen Genice Cox, Mackenzie Doolittle, Jordyn Mackenzie Durham, Shalynn Michelle Embry, Madeline Faith Fisher, Caitlin Jane Lee Frennesson, Ariel Nichele Gentry, Kelly Ann Gerka, Makenzie Jade Gibbs, Lorelie Guzman Bermudez, Jasmine Marie Hensley, Elizabeth Mei Hodgson, Elizabeth Jane Hubbard, A'Nyha Evette Jefferson, Ava Grace Jones, Lucas Levi Marker, Bree Ann Martin, Aubrey Lee Mattingly, Luke Aaron Meyer, Mitchell Jaye Meyer, Mallori Ann Moody, McKinsey Maria Morgan, Garett Russell Nash, Kaitlyn Shea Reisinger, Kimbersha Nicole Roy, Nickolas Patrick Skaggs, Emery Beth Tanksley, Ansara Thomas, Caleb Michael Trimble, Jackson Edward Vaughn, Lawrence Alun Jennings Welliver, Joshua Clayton Whobrey, Anna Faith Williams, Kacie Morgan Williams, Clara Elizabeth Worrall, Haylee Marie Wynn, Nancy Zheng
Grade 12 – All “A”
Brianna Lynn Alleyn, Michael Cristopher Arnold, Grace Chambers Barber, Andrew Michael Benningfield, Layne Marjorie Burke, Cyanne Ave Celestin, Praveen Chirumamilla, Michael Edward Crowe, Jerika Devin Gilley, Lukas James Knoy, Julius Gabriel Buba Kruer, Alexis Shae Lewis, Noah Andrew Lockwood, Emma Parker Lopp, Owen Daniel Mager, Brayden Scott Marcum, Kyle Ray Peerce, Nicolas Xavier Pelkey, Jose Guadalupe Pineda Alcantar, Lekha Pallavikrishna Reddy, Jade Noel Divine Reynolds, Caleb Alexander Walston, Jared Christopher Welch, Kaia Blue Wells, Nicholas Todd Wood
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