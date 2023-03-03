Pet of the Week: Carbonara

Carbonara

Hi, I'm Carbonara! I came to the New Albany/Floyd County Animal Shelter as a stray so my shelter friends don't know much about my background. I'm a 1-year-old, 40-pound, long-body boy. When we first meet, I may be a little shy, but I'm a shorter guy in such a big world, can you blame me? I know my sit and lay down commands! My favorite place is in your lap, giving you tons of kisses!

I am altered, microchipped, and up to date on vaccines. When submitting an application, please fill out the "Adoption Application" found under the Public Forms tab not the "Interested in this animal" Petango link.

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