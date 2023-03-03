Pet of the Week: Carbonara

TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 5 PM EST /4 PM CST/ THIS
AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL INDIANA
CLARK CRAWFORD DUBOIS
FLOYD HARRISON JEFFERSON
ORANGE PERRY SCOTT
WASHINGTON
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES
IN EAST CENTRAL KENTUCKY
ANDERSON BOURBON BOYLE
CLARK FAYETTE FRANKLIN
GARRARD HARRISON JESSAMINE
MADISON MERCER NICHOLAS
SCOTT WOODFORD
IN NORTH CENTRAL KENTUCKY
BRECKINRIDGE BULLITT HARDIN
HENRY JEFFERSON LARUE
MEADE NELSON OLDHAM
SHELBY SPENCER TRIMBLE
WASHINGTON
IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY
CASEY GREEN HART
LINCOLN MARION TAYLOR
IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY
ADAIR CLINTON CUMBERLAND
METCALFE RUSSELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, BARDSTOWN, BEDFORD,
BRANDENBURG, BURKESVILLE, CAMPBELLSVILLE, CARLISLE, COLUMBIA,
CORYDON, CYNTHIANA, DANVILLE, EDMONTON, ELIZABETHTOWN, ENGLISH,
FRANKFORT, GEORGETOWN, GREENSBURG, HARDINSBURG, HARRODSBURG,
HODGENVILLE, JAMESTOWN, JASPER, JEFFERSONVILLE, LA GRANGE,
LANCASTER, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEXINGTON, LIBERTY, LOUISVILLE,
MADISON, MUNFORDVILLE, NEW ALBANY, NEW CASTLE, NICHOLASVILLE,
PAOLI, PARIS, RICHMOND, SALEM, SCOTTSBURG, SHELBYVILLE,
SHEPHERDSVILLE, SPRINGFIELD, STANFORD, TAYLORSVILLE, TELL CITY,
VERSAILLES, AND WINCHESTER.
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