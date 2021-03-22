NEW ALBANY — The Hoosier South Relays wrapped up Saturday at New Albany.
The season-kickoff event took place over the past three Saturdays and drew athletes and teams from around the state.
The complete results are listed below.
HOOSIER SOUTH RELAYS
At New Albany
MARCH 6
Boys
400 relay: 1. North Central B 45.43; 2. New Albany A (Khol Brown, Dakota Johnson, Kyondre Winford, Myles Johnson) 45.62; 3. Corydon Central 46.66; 4. Floyd Central B (Michael Fowler, Shawn Grant, Darius Atkins, Landon Purlee) 48.06; 5. North Central A 48.26.
Freshman 1,600 relay: 1. Floyd Central A (Emerson Graff, Purlee, Atkins, Will Conway) 3:58.22; 2. Floyd Central B (Brayden McGuire, Paul Aemmer, Adam Bartholomai, Jake Grangier) 4:13.85; 3. Floyd Central C (Liam Vetter, William Dewitt, Henry Fisher, Mikey Howe) 4:18.60.
110 hurdles: 1. Xzavier Pruitt (NA) 15.83; 2. Thierno Diallo (NC) 15.96; 3. Chris Garrow (CC) 16.16; 4. Ricky Vu (NC) 16.71; 5. Ibrahim Nsengiyumva (NC) 17.52.
200: 1. Luke Collins (FC) 22.67; 2. Zac Hutslar (FC) 23.05; 3. Asius Miles (NA) 23.21; 4. Johnson (NA) 23.36; 5. Aaron Satkoski (FC) 23.73.
1,600: 1. Camden Marshall (CC) 4:19.13; 2. Nate Killeen (NC) 4:29.46; 3. Aidan Lord (NA) 4:30.53; 4. Conway (FC) 4:33.16; 5. Dylan Bland (Southridge) 4:40.12.
High jump: 1. Michael Kleer (NA) 5-6.
Long jump: 1. Ricky Vu (NC) 19-9; 2. Lazarus Weobong (J) 16-11.75.
Discus: 1. Josiah Green (NC) 146-10; 2. Isaac Hatfield (FC) 136-4; 3. Christian Porter (NC) 127-10; 4. Dakota Jones (CC) 124-8.5; 5. Drew Nelson (J) 117-10.
Shot put: 1. Kaden Edwards (NC) 47-6; 2. Porter (NC) 45-2; 3. Hatfield (FC) 43-11; 4. Christopher Cosby (NA) 43-2; 5. Kyle Goble (ED) 43-0.
Girls
400 relay: 1. New Albany A (Shalandria White, Journey Howard, Cayla Frierson, Brianna Brown) 52.02; 2. North Central A 52.09; 3. Corydon Central A 52.81; 4. Floyd Central A (Annalise Zeinemann, Shelby Hardin, Sada Jones, Reece Davis) 52.90; 5. New Albany B (Elise Gordon, Veronica Miller, Zashia Johnson, Daisha Morris) 53.42.
Freshman 1,600 relay: 1. Corydon Central 4:40.31.
100 hurdles: 1. Gordon (NA) 15.27; 2. Arielle Phillips (J) 17.11; 3. Tara Cofie (J) 17.54; 4. Z. Johnson (NA) 18.85; 5. Haven Enlow (FC) 18.91.
200: 1. Madison Schilmiller (CC) 27.065; 2. Morris (NA) 27.068; 3. Maliyah Davis (NC) 27.50; 4. White (NA) 27.76; 5. Celeste Graham (NC) 27.88.
1,600: 1. Annalyssa Crain (Edgewood) 5:07.64; 2. Jaydon Cirincione (FC) 5:10.58; 3. Clara Crain (Edge) 5:12.74; 4. Emily Liddle (Bluegrass United) 5:19.24; 5. Audrey Knoper (Western Boone) 5:24.93.
Pole vault: 1. Davis (FC) 10-6; 2. Zeinemann (FC) 9-6.
High jump: 1. Howard (NA) 4-8; 2. Aniyah Thomas (J) 4-8.
Long jump: 1. MacKenzie Fountain (J) 16-2.25; 2. Navaeh Bates (J) 15-6.25; 3. Ahmya Baker (J) 14-9.5; 4. Ashley Tedrow (Ev. Central) 12-9.5.
Discus: 1. Bella Barney (FC) 110-8.5; 2. Tracey Gooch (NC) 107-10.5; 3. Annie Galindo (ED) 92-3; 4. Trista Helms (ED) 89-11; 5. Tamera Daily (NA) 88-9.5.
Shot put: 1. Barney (FC) 37-6; 2. Amelia Tandy (NA) 36-3; 3. Helms (ED) 35-10; 4. Daily (NA) 32-4; 5. Gooch (NC) 32-2.
Mixed
1,600 relay: 1. New Albany C (Marley Tate, T. Redd, Howard, A. Miles) 3:55.56; 2. Floyd Central B (Kylee Lewelln, I. Fletcher, Cirincione, L. Collins) 3:55.71; 3. Floyd Central C (Natalie Clare, Satkoski, Savanna Liddle, M. Meier) 4:02.04; 4. New Albany A (Lila Endres, J. Fulmer, Caroline Barbieri, Z. Youell) 4:04.05; 5. Edgewood A 4:05.21.
MARCH 13
Boys
100: 1. Luke Collins (FC) 11.08; 2. Zac Hutslar (FC) 11.21; 3. Macalister Smith (Noblesville) 11.27; 4. Jake Ottersbach (CH) 11.47; 5. Jake Langdon (Cathedral) 11:53.
3,200: 1. Marshall (CC) 9:16.77; 2. Nate Killeen (NC) 9:45.55; 3. Weston Naville (FC) 10:00.93; 4. Liam Eifert (Cathedral) 10:05.99; 5. Adam Heitz (FC) 10:11.94.
300 hurdles: 1. Pruitt (NA) 40.83; 2. Paul Goins (FC) 41.27; 3. Drew Nelson (J) 41.53; 4. Cade Bardwell (Castle) 43.53; 5. Max Grangier (FC) 43.98.
1,600 relay: 1. Castle A 3:34.75; 2. New Albany A (Tyyus Redd, Pruitt, M. Johnson, Dakota Johnson) 3:38.50; 3. Mt. Vernon A 3:39.13; 4. Lawrence Central A 3:39.41; 5. Corydon Central A 3:40.93.
800 sprint medley: 1. Floyd Central A (Darius Atkins, Collins, Huslar, Isaac Fletcher) 1:38.33; 2. Mt. Vernon A 1:39.69; 3. Noblesville A 1:40.33; 4. New Albany A (Winford, D. Johnson, Miles, Redd) 1:42.77; 5. Lawrence Central A 1:43.99.
Distance medley: 1. Floyd Central A (Hunter Griffin, Naville, Nick Gordon, Conway) 10:48.85; 2. New Albany A (Aaron Lord, Miles, John Fulmer, Aidan Lord) 10:57.54; 3. Cathedral A 10:57.73; 4. Castle A 11:11.62; 5. North Central A 11:24.20.
High jump: 1. Kamyren Garrett (LC) 7-0; 2. Ottersbach (CH) 6-0; 3. Steven Cruz (CH) 6-0; 4. Andrew Jones (Mt.V) 5-8; 5. Matthew Conrad (Noblesville) 5-8.
Pole vault: 1. Parker Speth (Castle) 14-6; 2. Keagan LaBelle (Mt. Vernon) 11-0; 3. Sean Woods (CC) 10-6; 4. Matt Novak (LC) 9-6; 5. Lukas Faith (CC) 9-0.
Long jump: 1. Cruz (CH) 21-9.5; 2. LaBelle (Mt.V) 20-2.25; 3. Caden Wildey (Mt.V) 20-1; 4. Cyle Irvin (LC) 19-11.5; 5. Ricky Vu (NC) 19-10.
Shot put: 1. Josiah Green (NC) 50-9; 2. Sloan Cox (Castle) 48-9; 3. Kaden Edwards (NC) 47-0; 4. Cosby (NA) 46-4; 5. Matt Foor (Mt.V) 44-3.
Discus: 1. Green (NC) 154-10; 2. Himes (Heritage Christian) 153-10; 3. Cox (Castle) 14-7-9; 4. Hatfield (FC) 136-0; 5. Nelson (J) 125-0.
Girls
100: 1. Taylor Herbert (Lawrence Central) 12.33; 2. Alexis Parchman (Cathedral) 12.59; 3. D. Morris (NA) 12.89; 4. Schilmiller (CC) 12.96; 5. Lailah Jewell (NC) 12.98.
3,200: 1. Audrey Knoper (Western Boone) 11:32.49; 2. Sophia Tipmore (NC) 11:35.68; 3. E. Liddle (Bluegrass) 11:39.08; 4. Kaylyn Holman (Crothersville) 11:50.67; 5. Addison Applegate (CC) 12:01.05.
300 hurdles: 1. Reese Sanders (Cathedral) 44.29; 2. Gordon (NA) 49.02; 3. Howard (NA) 49.71; 4. Rosie Grady (Silver Creek) 50.67; 5. Cofie (J) 51.96.
1,600 relay: 1. Cathedral A 4:14.97; 2. North Central A 4:20.71; 3. New Albany A (Gordon, Marley Tate, Alaina Walker, Cayla Frierson) 4:21.63; 4. Jeffersonville A (Bates, Cofie, Fountain, Averielle Baker) 4:31.11; 5. Corydon Central A 4:31.37.
800 sprint medley: 1. Lawrence Central A 1:52.10; 2. Cathedral A 1:56.16; 3. North Central A 1:58.62; 4. Corydon Central A 2:01.03; 5. Charlestown A (Demaria King, Anneiah King, Raelynn Rufer, Jayda Holbrook) 2:03.60.
Distance medley: 1. North Central A 13:27.44; 2. Corydon Central A 13:44.22; 3. Cathedral A 13:49.10; 4. Charlestown A (Emma Faulker, Holbrook, Grace Adams, Jessie McCoy) 14:44.76; 5. New Albany A (Endres, Priscilla Byrd, Barbieri, Lauren Clark) 14:50.88.
High jump: 1. Delaney Moore (NC) 5-2; 2. Makenzie Carroll (NC) 4-10; 3 (tie). Schilmiller (CC), Kennadi Lakins (Crothersville) 4-10; 5. Walker (NA) 4-8.
Pole vault: 1. Kendra Salazar (J) 7-6; 2. Emily Gunther (CC) 7-0.
Long jump: 1. Parchman (Cathedral) 17-9.5; 2. Gordon (NA) 17-4.5; 3. White (NA) 16-9.5; 4. Baker (J) 15-6.25; 5. Fountain (J) 15-3.75.
Shot put: 1. Tandy (NA) 36-11; 2. Demaria King (CH) 36-7; 3. Aliyah Moore (LC) 36-6; 4. Morgan Murff (LC) 35-10; 5. Gooch (NC) 33-5.
Discus: 1. Murff (LC) 131-7; 2. Lanae' Crowe (CH) 127-3; 3. Alexis Deaton (CH) 98-9; 4. Abigail Himes (Heritage Christian) 97-9; 5. Gooch (NC) 91-7.
MARCH 20
Boys
400: 1. Hutslar (FC) 52.03; 2. Emani Washington (LC) 53.11; 3. Xavier Rahe (Austin) 53.22; 4. Satkoski (FC) 53.31; 5. Christian Woodson (NC) 54.31.
1,600 relay: 1. New Albany B (M. Johnson, Derell Simmons, Ugochukwu Eze, Pruitt) 3:32.00; 2. Lawrence Central A 3:35.73; 3. North Central A 3:35.80; 4. Floyd Central A (Charlie Cooke, Collins, Kaden Kruer, Jack Sandford) 3:39.95; 5. Floyd Central B (Naville, Hayden Bolus, Seth Owings, Gordon) 3:42.15.
3,200 relay: 1. North Central A 8:17.31; 2. Floyd Central A (Naville, Kyle Hohl, Nathan Wheatley, Garrett Gravitt) 8:38.81; 3. Floyd Central B (Gordon, Owings, Heitz, Christian Jones) 8:40.90; 4. Jennings County A 8:45.31; 5. Austin A 8:53.04.
High jump: 1. Garrett (LC) 7-0; 2. Tristan Konkler (Austin) 5-8; 3. Ethan Hanka (FC) 5-8; 4. Blake Stubbs (NA) 5-8; 5. Logon McIntosh (JC) 5-6.
Pole vault: 1. Tivon Wiley (LC) 10-6; 2. Sean Woods (CC) 10-6; 3. Conner Nease (A) 9-6; 4. Lukas Faith (CC) 9-6; 5. Amarie DeJesus (NA) 8-6.
Long jump: 1. Chrisean Jones (LC) 20-9; 2. Kamyren Garrett 20-2.75; 3. Cyle Irvin (LC) 18-11.25; 4. Bruce Beard (CC) 18-6.75; 5. Tyiou Clark (LC) 17-7.5.
Shot put: 1. Green (NC) 53-1; 2. Luke Himes (Heritage Christian) 52-8; 3. Konnor McIntosh (A) 47-7; 4. Kaden Edwards (NC) 46-6; 5. Cosby (NA) 46-2.
Discus: 1. Himes (HC) 153-1; 2. Hunter Crew (Lebanon) 137-5; 3. Hatfield (FC) 137-4; 4. Christian Porter (NC) 133-6; 5. Zane Ortlieb (JC) 125-8.
Girls
400: 1. Taylor Herbert (LC) 58.02; 2. Kylee Lewellen (FC) 1:02.72; 3. Victoria Smiley (LC) 1:05.20; 4. Racquel Semer (FC) 1:06.05; 5. Lauren Wimer (NC) 1:06.72.
1,600 relay: 1. Floyd Central A (Semer, Lewellen, Payton Hall, Grace Suer) 4:11.15; 2. North Central A 4:13.78; 3. Floyd Central B (Clare, Sydney Baxter, Liddle, Kaitlyn Stewart) 4:16.84; 4. Lawrence Central A 4:25.44; 5. New Albany A (Clark, Tate, Howard, Walker) 4:32.76.
3,200 relay: 1. Floyd Central B (Clare, Liddle, Emerson Elliott, Megan Carey) 9:49.82; 2. North Central A 9:53.19; 3. North Central B 10:23.40; 4. Corydon Central A 10:38.40; 5. New Albany A (Byrd, Clark, Endres, Barbieri) 10:49.95.
High jump: 1. Schilmiller (CC) 5-0; 2. Aniyah Thomas (J) 4-10; 3. Walker (NA) 4-8; 4. Lakins (Crothersville) 4-8; 5. Howard (NA) 4-6.
Pole vault: 1. Davis (FC) 10-6; 2. Zeinemann (FC) 10-0; 3. Salazar (J) 8-0; 4. Lu-Si Minnich (LC) 7-0; 5. Delaynie Maschino (Jennings County) 6-6.
Long jump: 1. Cofie (J) 15-6.5; 2. Baker (J) 14-8.25; 3. Emma Goss (CC) 14-6.25; 4. Kayla Carr (LC) 14-1.75; 5. Mi'Kiya Bailey (LC) 14-0.5.
Shot put: 1. Erikka Hill (Shenandoah) 43-5; 2. Barney (FC) 38-9; 3. Tandy (NA) 37-0; 4. Phylicia Gee (LC) 34-1; 5. Daily (NA) 33-1.
Discus: 1. Hill (Shenandoah) 119-3; 2. Murff (LC) 112-5; 3. Barney (FC) 109-8; 4. Gooch (NC) 109-0; 5. Himes (Heritage Christian) 98-10.
Mixed
5,000: 1. Marshall (CC) 15:08.20; 2. Aidan Lord (NA) 15:50.61; 3. Aaron Lord (NA) 15:50.92; 4. Alexander Pinckney (CAI) 16:18.62; 5. Henry Deryke (NC) 16:43.71.
800 relay: 1. Floyd Central B (Karli Neathamer, Sada Jones, J. Sandford, Satkoski) 1:38.09; 2. New Albany A (Brianna Brown, Morris, A. Miles, M. Johnson) 1:38.50; 3. New Albany B (Frierson, A. Harris, Howard, K. Winford) 1:38.57; 4. Lawrence Central A 1:39.82; 5. New Albany C (Tate, D. Winburn, White, J. Johnson) 1:43.35.
400 shuttle hurdle: 1. New Albany A (Gordon, K. Brown, Howard, Pruitt) 1:06.38; 2. Floyd Central A (Neathamer, J. Sandford, Enlow, W. Wright) 1:14.24; 3. Jeffersonville A (Cofie, Phillips, C. Durbin, D. Nelson) 1:16.32; 4. Lawrence Central A 1:20.89.
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